從茶園走向世界舞台 中華大學獲第一屆亞太責任展演獎

中華大學以USR計畫「馥活茶花 智慧創生」榮獲2025年「第一屆亞太責任展演獎（Asia Pacific Responsible Event Awards）」「永續社區發展獎（Sustainable Community Development Winner）」，成為全台唯一獲此國際殊榮的大學代表。中華大學也赴印尼峇里島出席頒獎典禮，向國際展現台灣在地方創生與永續實踐的亮眼成果。

計畫協同主持人為暨觀光學院長張馨文代表校方出席說明計畫。張馨文說，這次獲獎的計畫自2020年啟動，藉由USR團隊攜手在地社區、茶花農及地方產業，共同推動自行車觀光振興、活絡社區。計畫深耕新竹市與縣交界地帶的茶花聚落文化，發展具永續性與創新力的在地轉型路徑；以「匯聚農業活化」、「文化保存」與「觀光推廣」三大主軸，成功翻轉茶花產業面臨的困境。

計畫主持人暨中華大學副校長解鴻年說明，近年來當地茶農受到市場需求下降、觀光人潮減少、青年人口外流等因素，讓產業面臨傳承斷層的危機。USR團隊以多元創新策略帶動社區轉型，包括舉辦「茶花音樂會」，結合在地青年與樂團展演，活絡農村藝術氛圍；設計季節限定的「茶花餐桌」，將茶花元素與在地食材融入餐飲體驗，推動農產加值；更與地方廠商合作開發茶花茶與茶花威士忌，創造青年族群與文化旅遊客的消費動機。

此外，計畫亦開發「AI線上茶花展廳」，透過沉浸式360度導覽與智慧解說，將茶花文化推向國際；並結合低碳的自行車旅遊設計「茶花小旅行」路線，串聯茶園、聚落與文化場域，提供深度觀光體驗。

中華大學指出，該計畫全面呼應聯合國永續發展目標（SDGs），具體貢獻包括環境永續：鼓勵友善耕作、有機農法，並導入自行車旅遊模式，降低碳排放；社區韌性：協助高齡茶農技藝傳承、青年回流與地方經濟活化；治理參與：透過社區會議促進決策透明與資源共享，實踐倫理治理；創新旅遊：結合AI科技與永續觀光，打造可複製的鄉村旅遊典範；教育實踐：將計畫融入教學，跨系所學生參與田野、設計與行銷，並提供社區數位行銷與永續農法培訓，提升整體能力。

「第一屆亞太責任展演獎」由亞太會展協會（APIEM）主辦，旨在表揚亞太地區於永續發展、責任旅遊與地方創生領域具有卓越表現的實踐計畫。本屆共匯聚來自印尼、菲律賓、馬來西亞、韓國、台灣與泰國等國家共計20所學校與機構參與角逐。 中華大學榮獲2025「第一屆亞太責任展演獎（Asia Pacific Responsible Event Awards）」的「永續社區發展獎（Sustainable Community Development Winner）」，成為全台唯一獲獎學校。圖／中華大學提供

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