成大增設「歲時祭儀假」與「多元文化假」 落實文化平權與教育包容　

成功大學學生事務處為展現對多元文化與族群信仰的尊重，113學年度第二學期學生事務會議中通過《學生請假辦法》修訂案，增設「歲時祭儀假」與「多元文化假」，透過制度支持學生參與族群儀式與文化節慶，積極實踐文化平權與教育包容的核心價值。

「歲時祭儀假」主要提供原住民族學生在部落舉辦歲時祭儀、重大祭典等期間得以申請，讓學生不因課業而中斷文化傳承，屬於公假類別，每年最多可請假5日；「多元文化假」屬於事假，開放所有學生基於個人宗教信仰或文化節慶需求時請假，經授課老師同意即可核准。兩項假別的增設，充分體現制度設計的對等與包容，兼顧學生學習與信仰及文化實踐的平衡。

成大學生事務處學務長洪良宜表示，大學教育不僅傳授知識，更應培養學生的文化自覺與尊重他者的能力。此次增設假別的討論已醞釀2年，期間廣泛蒐集校內學生意見，並參考其他先行學校的實施經驗，終於在制度設計與配套規範完善後，納入學生請假辦法中。此次修訂請假制度，正是回應校內學生多元背景的具體作為，也體現學校致力打造共榮友善學習環境的決心。

成大學生會族群平等小組召集人、原住民文化交流社前社長、不分系大三學生Bali Soqluman（全林楷倫）指出，文化的弱勢不同於物質上的弱勢，往往難以被量化，不僅不該被忽略，更應主動彰顯其主體性。把假期獨立出來，代表對文化價值的尊重與正視。身為布農族，「我覺得回去參加儀式，不只是學術裡面的討論，還有家族的凝聚，自我的認同，人權實踐等。消失一個文化，就消失了一個觀察世界的方式。」他肯定成大對於文化議題的重視，以尊重、開放，包容的態度推動共榮。

校方說，新增假別不僅是對多元學生族群背景的回應，更是高等教育面對文化與學術制度上的實踐，推動校園邁向更具文化自覺與公共性的學習場域。成大學生如有申請相關假別需求，請依學生請假程序提出，並檢附證明文件，詳細資訊可至學生事務處生活輔導組網站查詢。

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