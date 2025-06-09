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堅持信念克服逆境 高師大碩士生蔡奕琳獲總統教育獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
校長王政彥（左二）頒發表揚狀及禮品表揚蔡奕琳（右二）傑出表現。圖／高師大提供
校長王政彥（左二）頒發表揚狀及禮品表揚蔡奕琳（右二）傑出表現。圖／高師大提供

夢想的重量，不由條件決定，而是來自從不放棄的信念。」國立高雄師範大學美術系碩士生蔡奕琳，以罕見疾病之軀勇闖帕運賽場，獲得2025年總統教育獎，他說，希望自己的故事能鼓舞更多面對身體限制或人生低谷的朋友

校方今在行政大樓舉行表揚儀式，校長王政彥讚蔡奕琳從揮拍到揮灑畫布，用堅韌不拔意志，創造人生亮點，更跨越罕病走上運動的最高殿堂，激勵人心。

表揚儀式由王政彥偕副校長唐麗芳、李宗憲，學務長杜信彰、藝術學院院長陳昭賢、美術系主任李佩穎與導師鄂淑貞出席。

蔡奕琳自小罹患「軟骨發育不全症」，身形矮小，伴隨O型腿、扁平足與脊椎側彎，卻從未讓疾病擊敗人生。她出生於單親家庭，自幼獨立，原為美術專業科班出身，2019年因緣際會接觸羽球，4個月內即在中國帕拉羽球公開賽奪下混雙金牌，並在2024年取得巴黎帕運門票，成為台灣首位進軍帕運SH6級女子單打項目的選手。

「羽球讓我找回自信，也讓我有勇氣走出自己的路。」蔡奕琳說，每次訓練對身體都是極大考驗，高強度衝擊壓迫尾椎，疼痛如影隨形，但每滴汗水都是勳章，每場比賽都是重生。她以運動與藝術雙軌並進，在世界舞台上發光發熱，也持續在畫布上描繪堅持與希望。

王政彥表示，蔡奕琳不僅在競技場上寫下台灣紀錄，更以生命經歷展現不屈不撓的精神，創造自己的人生亮點，而獲得總統教育獎榮耀背後更是來自日復一日克服困難拔地前行的歷程。

「真正做了，才知道可不可能。」蔡奕琳說，希望自己的故事能鼓舞更多面對身體限制或人生低谷的朋友，讓他們相信夢想的重量，不由條件決定，而是來自從不放棄的信念。

高師大今天表揚美術系碩士生蔡奕琳（前右二）獲得2025年總統教育獎，儀式結束後歡喜合影。圖／高師大提供
高師大今天表揚美術系碩士生蔡奕琳（前右二）獲得2025年總統教育獎，儀式結束後歡喜合影。圖／高師大提供
校長王政彥（左）頒發表揚狀及禮品表揚蔡奕琳（右）傑出表現。圖／高師大提供
校長王政彥（左）頒發表揚狀及禮品表揚蔡奕琳（右）傑出表現。圖／高師大提供
高師大今天表揚美術系碩士生蔡奕琳（前右二）獲得2025年總統教育獎。圖／高師大提供
高師大今天表揚美術系碩士生蔡奕琳（前右二）獲得2025年總統教育獎。圖／高師大提供

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