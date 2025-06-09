衛福部納藥學系投入中藥產業 放寬在校修習學分

中藥販售新令引發藥師團體反彈，中醫藥司表示，今天協調會開放中藥及藥學科系投入中藥產業，放寬藥學系在校修習學分限制；但藥師公會與10大藥學系仍冒雨聲援，籲撤違法解釋令。

傳統中藥行逐漸凋零，衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

其中包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

新制引起藥師界相關團體不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，陸續舉行快閃、上凱道陳抗等，衛生福利部今天舉行「研修核釋《藥事法》第103條第2項後段條文規定解釋令會議」，邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會、中藥資源學系代表與會，卻不見藥學系，藥師公會退席抗議。

藥師公會全聯會理事長黃金舜今天下午冒雨到衛福部門口聲援藥學系，「衛福部態度充滿傲慢與偏見」，他說，針對318解釋令一案，衛福部過去2個多月始終堅稱依法行政，但法界普遍認為這個解釋令屬於擴權且違法，應該先行撤回或廢止違法解釋令，再依法對中藥產業通盤規劃。

黃金舜說，衛福部願意舉行協調會，藥界樂觀其成，但今天明明是要討論藥學教育過程與規劃，但列席學術單位卻漏了藥學系，會議前夕，10大藥學系爭取與會，但遭到衛福部沒有原因、沒有理由地斷然拒絕，衛福部長邱泰源口口聲聲說會與藥界協商討論，卻對藥界聲音置之不理。

衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰會後向媒體說明，中藥販售新令要解決中藥從業人員凋零問題，因會議前尚未確認納入藥學系而未邀請，雖藥師公會代表退席，但中藥商學會很大器，認可藥學系畢業同學優秀，歡迎有興趣者加入，立案將修改文字，未來將開放中藥及藥學相關科系。

蘇奕彰表示，考量藥學系學生在校期間修滿35個中藥相關學分相當困難，研擬取消「必須在校修習學分」限制，開放尚未取得藥師執照的藥學系畢業生，或已畢業未從事西藥相關工作的藥學背景人士，有機會投入中藥產業。由於中藥加工炮製專業性高，將建立專業技能檢測制度。

另外，國內疫情升溫，「台灣清冠一號」再度受到關注，衛福部因應這波疫情完成盤點準備，中醫藥司說明，該藥品類別屬「須由中醫師處方使用」，民眾可至中醫醫療院所就診，由中醫師診斷臨床症狀後開立處方使用，目前藥品供應尚充足。

中醫藥司表示，超過100多家中醫醫療院所可供應，國家中醫藥研究所官網設有台灣清冠一號專區，民眾可至「清冠一號動態表」查詢「可供應台灣清冠一號之中醫醫療院所名單」及「當日台灣清冠一號存量」，獲得所需醫療資訊。

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