中央大學深太空輻射探測儀 創台灣科學酬載最遠飛行

中央大學團隊研發的深太空輻射探測儀1月隨日本登月小艇發射，6月6日雖未順利在月球軟著地，仍是台灣首次參與國際登月計畫且創下台灣飛行距離最遠的科學酬載，深具意義。

中央大學今天發布新聞稿指出，由中央大學太空科學與工程系及太空科學與科技研究中心主導研發的深太空輻射探測儀（簡稱DSRP），今年1月15日隨日本新創太空公司ispace的登月小艇「RESILIENCE」成功發射，並在發射36小時內即傳回首批科學數據。

中央大學指出，深太空輻射探測儀經過長達4個多月飛行，6月6日凌晨在月球北極附近的冷海地區進行著陸任務，雖然最後登月小艇沒有順利軟著地，但仍是台灣首次參與國際登月計畫，且首次飛到低地球軌道外並回傳觀測資料，對台灣的太空科技發展具有里程碑意義。

中央大學太空科學與工程系主任張起維表示，DSRP從發射後就開機運作，順利測量地球到月球間、比月球還遠110萬公里及月球軌道的太空輻射環境，成為台灣飛行距離最遠的科學酬載，並順利回傳高價值的科學資料，驗證可在嚴苛環境的太空電子設計，作為未來探索系統參考。

張起維指出，DSRP的開發，前後歷經5個版本，克服極端溫差、宇宙輻射與深太空通訊等技術挑戰。

他並表示，為確保與日方順利整合，中央大學團隊多次赴日與ispace工程人員共同測試與驗證，學習深太空探索系統開發經驗，也成功培養一批年輕新秀，並將科學酬載推進至深太空領域，證明台灣具備設計與開發深太空酬載的實力。

依據太空科學與工程系網站資料，「酬載」是指太空飛行體中除了運行所需的必要儀器外，仍有空間搭載的儀器設備，人造衛星的酬載便是做科學實驗的儀器。

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