聽過「歲時祭儀假、多元文化假」嗎？成功大學學生今起可請

成功大學今天宣布，增設「歲時祭儀假」與「多元文化假」，透過制度支持學生參與族群儀式與文化節慶，「實踐文化平權與教育包容的核心價值」。

學生事務處表示，為展現對多元文化與族群信仰的尊重，第二學期學生事務會議中通過「學生請假辦法」修訂案，正式增設「歲時祭儀假」與「多元文化假」。

「歲時祭儀假」主要提供原住民族學生在部落舉辦歲時祭儀、重大祭典等期間得以申請，讓學生不因課業而中斷文化傳承，屬於公假，每年最多可請假5日。

「多元文化假」屬事假，開放所有學生基於個人宗教信仰或文化節慶需求時提出請假，經授課老師同意即可核准。二項假別充分體現制度設計的對等與包容，兼顧學生學習與信仰及文化實踐的平衡。

成大學務長洪良宜表示，大學教育不僅傳授知識，更應培養學生的文化自覺與尊重他者的能力。假別增設討論已醞釀近2年，廣泛蒐集校內學生意見，並參考其他學校實施經驗，終於在制度設計與配套規範完善後正式納入學生請假辦法。修訂請假制度，正是回應校內學生多元背景的具體作為，體現學校致力打造共榮友善學習環境的決心。

成大學生會族群平等小組召集人、大三學生Bali Soqluman（全林楷倫）表示，文化弱勢不同於物質弱勢，往往難以量化，不僅不該忽略，更應主動彰顯主體性。「把假期獨立出來，代表對文化價值的尊重與正視」。他說，身為布農族，「我覺得回去參加儀式，不只是學術裡面的討論，還有家族的凝聚，自我的認同，人權實踐等。消失一個文化，就消失了一個觀察世界的方式」。他肯定成大對文化議題重視，以尊重、開放，包容的態度推動共榮。

成大表示，新增假別不僅是對多元學生族群背景回應，更是高等教育面對文化與學術制度上的實踐，推動校園邁向更具文化自覺與公共性的學習場域。由制度化設計，建立具公平性與包容性的文化假制度，讓不同身分背景的學生都能兼顧學業實踐個人文化與信仰價值，藉請假制度調整，積極實踐「文化平權」教育理念。學生如有申請需求，請依請假程序提出，並檢附證明文件，詳細資訊可至學生事務處生活輔導組網站查詢。

成大原住民學生與原住民文化認同者活動。圖／成大提供

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