快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

從想法到實作 清大電機學生打造共享單車新解方

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
電機大二學生蘇勻郁（左一）帶領T-Bike 團隊勇奪清華永續競賽優勝，在創客空間打造可行的綠色共享單車系統，融合工程實作與永續理念。記者王駿杰／翻攝自清華電機網頁
電機大二學生蘇勻郁（左一）帶領T-Bike 團隊勇奪清華永續競賽優勝，在創客空間打造可行的綠色共享單車系統，融合工程實作與永續理念。記者王駿杰／翻攝自清華電機網頁

清華大學駐警隊每學年在校園內收集的無主單車高達約2000輛，由清大電機系大二生蘇勻郁發起的T-Bike團隊，跨域整合來自動機、資工、科技藝術等同學，花一年時間打造一套真正可運作的「二手單車循環租借系統」，從車輛健檢到租借管理全包，幫助學生解決短程通勤煩惱，更賦予二手單車新生命，從工程實作到永續創新，勇奪第四屆「清華校園永續生活創新實驗室」優勝。

清大指出，蘇勻郁擔任召集的T-Bike二手單車循環租借系統團隊歷時一年構思與實作，該專案在清華電機創客空間孵化，設計出結合單車健檢、共享介面與系統開發的綠色交通解方，展現工程與永續的跨界融合。

蘇勻郁觀察，每學年校園內都有千輛無主單車，許多學生在入學時都會購買腳踏車，卻在畢業或車輛損壞後選擇直接棄置，不僅造成校園空間壅擠與觀感不佳，更是一種資源的浪費。

為解決這個問題，蘇勻郁說，她與團隊成員進行校內單車使用習慣調查，決定善用自身維修腳踏車的技能，提出以「借用代替購買」的理念，設計出T-Bike二手單車循環租借系統，透過車輛健檢、維修保養與租借管理，為有短程通勤、運動需求但缺乏交通工具的同學提供實用選擇，也為校園廢棄單車賦予新生命。

蘇勻郁指出，最有成就感的是有次單車健檢，總共讓43輛單車恢復使用。一位阿北送來綠豆沙鼓勵團隊，還有學弟妹傳訊息道謝，都讓她覺得很暖心，也很高興能藉由實際的行動讓周圍的人受惠。

蘇勻郁也分享電機背景如何轉化為實作能力，她說，過去她做過arduino智慧車、吹風機烤肉架，那時只要能動就很開心了。但這次設計的單車共享系統，還要考慮安全、法規與操作便利的問題，讓她體會從「能動」到「實用」的落差，真正理解什麼是以使用者為中心的工程實踐。

清大表示，T-Bike團隊以清大電機創客空間為據點進行設計與測試，團隊成員來自多個科系，核心包括電機系大二的游雁婷，她與蘇勻郁共同協調進度與分工，投入定位系統與租借流程設計，讓服務真正結合資訊與電機的應用實作，並與資工系、動機系、藝術學院等背景的學生組成共學團隊，進行資料調查、系統規畫、場域測試與推廣。

清大指出，T-Bike目前專案運作以系統開發和校內維修宣傳活動為主，期待未來能形成完整的校內單車生態系統，邁向永續經營。

蘇勻郁善用維修技能，提出「借用代替購買」的 T-Bike 概念，結合健檢、維修與租借管理，讓廢棄單車重獲新生，為同學提供實用通勤選擇。記者王駿杰／翻攝自清華電機網頁
蘇勻郁善用維修技能，提出「借用代替購買」的 T-Bike 概念，結合健檢、維修與租借管理，讓廢棄單車重獲新生，為同學提供實用通勤選擇。記者王駿杰／翻攝自清華電機網頁

清大 團隊 單車

延伸閱讀

成都鬧區車輛暴衝！共享單車被輾成兩截多人受傷 54歲司機：無法剎車

「如打保齡球連續衝撞」76歲婦成大旁闖紅燈猛撞30多車 單車翁不治

最適合單車旅遊城市之一 台南推44條自行車道歡迎體驗

AI很給力！ 南一中10人台大電機 、資工3人 台大醫可望5人

相關新聞

從想法到實作 清大電機學生打造共享單車新解方

清華大學駐警隊每學年在校園內收集的無主單車高達約2000輛，由清大電機系大二生蘇勻郁發起的T-Bike團隊，跨域整合來自...

大學生「Gap Year」學習 台大探索學習計畫邁第4年

台灣大學創新設計學院 (D-School) 自2021年推動「探索學習計畫」，當學生因課業感到迷惘、渴望探索課外活動，或...

「搶奪黃金」動畫凸顯貪婪 羅冠宇獲數發部、文化部競賽大獎

大葉大學今年畢業的校友羅冠宇花費1年多時間發想和製作，在動畫作品「黃金Golden」揭露人性貪婪，幽默和誇張的風格講故故...

南應大商設系畢業班專題形象設計 獲倫敦國際設計獎金獎

台南應用科大商品設計系老師連佳惠指導畢業班學生作品「Future Tense未來式–畢業專題形象設計」，參加2025 L...

逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向力挺勇敢父親

台中逢甲大學電機系6日舉辦畢業典禮，因涉及性平事件，有2名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典最後被迫取消，讓與會畢業生炸鍋...

陽明交大畢典／蔡明忠分享三原則 陳俊聖談樂觀優勢

富邦集團董事長蔡明忠昨（7）日分享他為人處事三原則，自省、同理及地球觀；宏碁董事長陳俊聖則勉勵學生「樂觀是一種競爭優勢」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。