空檔年逐夢免休學 台大探索學習獲教育創新肯定
台大創新設計學院推動「探索學習計畫」，提供學生不需休學、仍保有在學身分的「空檔年」學習選擇，累積163人次參與，今年更榮獲親子天下的「教育創新100」肯定。
台灣大學今天發布新聞稿指出，探索學習計畫自2021年推動，開放台大學士班在學生報名，最長可參與4個學期，學生僅需繳交1個學分費，即可獲得2學分認列；參與學生可實踐跨國教育、藝術創作、語言學習，甚至透過創業實踐夢想，計畫邁入第4年，累積163人次參與。
台大提到，2023年起，探索學習計畫更與台灣大哥大總經理林之晨創辦的「Jamie’s Gapyear Program」合作辦理說明會，鼓勵21歲以下大學生勇敢休學圓夢，迄今已有9名台大學生同時參與探索學習計畫與Jamie’s Gapyear Program，爭取新台幣100萬元圓夢基金投身創業實作。
例如，台大政治系學生古蕓菁創立健康黑巧克力品牌「honeybunny」，使用屏東小農可可與有機椰棗製作無添加糖巧克力，打造友善身心的甜點體驗；台大心理系學生莊孟璇創立「inMotion動念」，提供企業工作坊，培養Z世代心理韌性軟實力，協助團隊提升專注力與幸福感。
探索學習計畫背後有22名來自台大11個學院的教師擔任「探長」，指導學生進行學習計畫。身兼總探長的台大醫學系教授黃韻如表示，探索學習並不是放牛吃草，而是台大自由學風的延伸與實踐，這4年來很高興看見學生在自由中找到目標、在挑戰中茁壯。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言