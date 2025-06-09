大學生「Gap Year」學習 台大探索學習計畫邁第4年
台灣大學創新設計學院 (D-School) 自2021年推動「探索學習計畫」，當學生因課業感到迷惘、渴望探索課外活動，或只是想暫時喘口氣時，提供一條不需休學、仍保有在學身分的「空檔年」（Gap Year）式學習選擇，至今已邁入第4年，累積超過163人次參與。計畫透過打破傳統學習邊界、串聯外部資源與跨界協作，激發學生發掘自身熱情與潛能。
探索學習計畫開放台大學士班在學生報名參加，最長可參與4個學期。學生僅需繳交1個學分費，即可獲得2學分認列。參與學生不僅實踐跨國教育、藝術創作、語言學習，甚至透過創業實踐夢想。自2023年起，計畫更與台灣大哥大總經理林之晨所創辦的「Jamie’s Gapyear Program」合作辦理說明會，鼓勵21歲以下大學生勇敢休學圓夢。迄今已有9位台大學生同時參與探索學習與Jamie’s Gapyear Program，透過100萬元圓夢基金投身創業與實作。
台大政治系學生古蕓菁創立健康黑巧克力品牌「honeybunny」，使用屏東小農可可與有機椰棗製作無添加糖巧克力，打造友善身心的甜點體驗；心理系學生莊孟璇創立「inMotion動念」，提供企業工作坊，培養Z世代心理韌性軟實力，協助團隊提升專注力與幸福感，讓企業更懂得與年輕人對話。2位學生皆表示，探索學習讓她們重新掌握人生節奏，並勇敢實踐理想。
探索學習計畫背後有22位來自台大11個學院的教師擔任「探長」，指導學生進行學習計畫，這學期「與探長有約暨分享會」活動，吸引近百位學生、家長與成大教務處代表出席，台大副校長丁詩同說：「台大不只傳承知識，也應引領創新。探索學習計畫是我們對高教責任的回應，我為D-School的努力深感驕傲，也被學生們的成長與創造力深深感動。」
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