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「搶奪黃金」動畫凸顯貪婪 羅冠宇獲數發部、文化部競賽大獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學今年剛畢業的校友羅冠宇，專題製作「黃金Golden」得到數發部和文化部的競賽大獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學今年剛畢業的校友羅冠宇，專題製作「黃金Golden」得到數發部和文化部的競賽大獎。記者簡慧珍／攝影

大葉大學今年畢業的校友羅冠宇花費1年多時間發想和製作，在動畫作品「黃金Golden」揭露人性貪婪，幽默和誇張的風格講故故，分後獲得數位發展部數位產業署、文化部文化資產局的競賽3個獎項，能力被肯定，剛踏出校門已有業者約他面試。

「黃金Golden」是羅冠宇的畢業製作，參加數發部「放視大賞」，得到2D動畫組「最佳角色設計」和「最佳角色動畫」兩個獎項，獎金合計4萬元，接著參加文資局「2025 A+文化資產創意獎競賽」，奪得文資數位媒體類評審特別獎。

羅冠宇今表示，大三下學期開始發想畢業專題製作，從很多動畫擷取靈感，覺得打鬥畫面較有挑戰性就往這方面設計，費時一年多完成6分30秒的「黃金Golden」故事講獵人狩獵黃金外星人的戰鬥，透過狡詐與戲謔的氛圍和幽默與誇張的風格揭露人性貪婪，外星人跟人類獵人的對決雖然打贏，黃金卻從飛行船掉出來，希望藉由這個故事反思貪念與輸贏。

羅冠宇又說，創作過程除了呈現打鬥畫面，還要考慮劇情發展等細節，表現出黃金外星人與人類的個性，對他來說充滿挑戰，很感謝系上教授黃懷德、陳志隆、吳旻書的指導，對劇本構思、角色設計及動畫製作各方面提供建議，也給他很多肯定和鼓勵，總算不負師長期望獲獎。

黃懷德表示，能獲兩個公部門競賽的評審肯定，在於「黃金Golden」刻畫出角色個性，凸顯創作者的視覺風格，另一方面掌握敘事與節奏，能夠成功吸引觀眾目光。

黃金 文化資產 動畫

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