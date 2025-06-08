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南應大商設系畢業班專題形象設計 獲倫敦國際設計獎金獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供

台南應用科大商品設計系老師連佳惠指導畢業班學生作品「Future Tense未來式–畢業專題形象設計」，參加2025 London Design Awards（倫敦設計獎）競賽傳來喜訊，獲活動廣告設計類金獎。

倫敦設計獎旨在促進世界各地創意，每年全球徵集優秀視覺設計評選，今年超過122多個國家、1千多件作品角逐，競爭激烈。今年金獎獲獎作品由南應大商設系學生吳宜珊、楊媛蓁、楊采蓁、鍾鈞叡、姜豐祥創作。

連佳惠表示，「Future Tense未來式」主題形象設計理念傳達現今人工智慧新時代，對生活工作帶來深遠影響。新技術發展不僅能激發更多創意，還能迅速獲取各類知識，讓無論是藝術、設計，還是教育等領域，表達與互動方式變得更多元與豐富。

「然而，在這些變革的同時，我們也開始思考，如何在不斷追求進步的過程中，保留自我特色與原創性，避免被AI與新技術取代」。連佳惠說，「我們應該巧妙地運用這些新技術，將其作為輔助工具，提升工作效率與創造力，為未來開闢一條充滿希望與機會的道路。 」

她說，主視覺形象設計流動線條，象徵日新月異科技發展與未來不確定變數。幾何符號傳達原創力生成與再造，突顯設計獨創性人工智慧無法輕易取代，人類應持續計畫美好未來，隨世界潮流趨勢與時俱進、不斷革新定位。

校長楊正宏表示，南應大「以創意連結世界，發展優質文創教學型，培育具人文科技素養及應用務實知能優秀人才」。連佳惠老師以設計產業界30年資歷，投注設計教育，用心教學傳授設計實務經驗，協助學生角逐不同類型賽事，連年榮獲國際設計獎項，為校爭光。

南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供
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南應大商設系畢業班專題形象設計，獲倫敦國際設計獎金獎。圖／校方提供

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