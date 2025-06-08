嘉大林森校區對外開放羽球場鋼筋掉落 即起封閉
嘉義大學林森校區對外開放的樂育堂羽球場地，日前發生屋頂3支長達3至8公尺的鋼筋建材掉落，幸無砸到民眾，基於安全，場地即日起暫停開放，將委由專業人員評估及規劃改善。
國立嘉義大學今天發布新聞稿，林森校區位居嘉義市中心，交通便利，校區樂育堂提供的室內羽球場地，因對外開放可臨時或長期租用，加上價格低廉，是嘉義地區羽球球友的熱門練習場地。
嘉大表示，因近期地震頻繁搖晃，導致樂育堂羽球場地日前發生屋頂鋼筋建材掉落情形，掉落的3支鋼筋長度介於3至8公尺間，所幸當時發生在夜間非使用時段，並未造成任何人員傷害。
嘉大指出，經評估，發現球場屋頂尚有隨時會掉落的高風險建材，基於保障球友人身安全，必須立即啟動樂育堂球場屋頂評估及改善工程作業，修繕期間暫停對外開放，至於重新開放時間，將視工程施作進度再對外公告。
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