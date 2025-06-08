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逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後....網轉風向力挺勇敢父親

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲大學有畢業生上網投訴，某系昨天的畢典因為涉及性平事件延誤2小時後取消。圖／翻攝自Threads
逢甲大學有畢業生上網投訴，某系昨天的畢典因為涉及性平事件延誤2小時後取消。圖／翻攝自Threads

台中逢甲大學電機系6日舉辦畢業典禮，因涉及性平事件，有2名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典最後被迫取消，讓與會畢業生炸鍋。事件爆發後，外界輿論原本責怪「鬧場的家長」，隨著知情者在網路曝光真相，很多網友改挺該名勇敢為女兒發聲的父親。

根據學生轉述，起因一名A女學生與一名B男學生曾發生性平糾紛。當A女學生父親發現B男學生與家長也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。男同學的家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下。校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤2小時，最終宣布取消。

有畢業生家長特地從馬來西亞過來參加畢典，結果在場苦等2個多小時而取消。網路輿論多數一開始批評A女同學父親，認為是「破壞畢典元兇」而被罵翻，但有知情者在網路發文，指B男學生對A女學生做了不法行為，原本被禁止出席畢典，卻仍現身，A女學生父親認為B男學生不該出現在這而爆發爭執，輿論風向跟著逆轉，網友紛紛改聲援女方，並曾讚A女學生父親為女兒挺身而出的勇氣。

逢甲大學表示，6日晚間典禮開始前，因現場出現涉及該校性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商，並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮。

逢甲大學指出，校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

網路 畢業典禮

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