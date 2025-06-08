陽明交大畢典／蔡明忠分享三原則 陳俊聖談樂觀優勢
富邦集團董事長蔡明忠昨（7）日分享他為人處事三原則，自省、同理及地球觀；宏碁（2353）董事長陳俊聖則勉勵學生「樂觀是一種競爭優勢」，進入社會後應著眼於「看機會，而不是只看到問題」。
陽明交通大學昨天舉行畢業典禮，新竹校區與台北校區分別邀請蔡明忠與陳俊聖演講。蔡明忠以自身案例說明他的「自省」原則，他自言，他的優點是反應快、精力好，但缺點是缺乏耐性。為此，他養成睡前自省習慣，將一天發生的事「再刷一次」，並思考如果重來，是否可以處理得更好。其次，以同理心面對他人，才能處理好人際關係。至於地球觀，蔡明忠選擇從自身做起，每天爬25層樓梯抵達辦公室，既節電又健身，還能與地球共好。
陳俊聖昨日受邀到陽明交通大學台北校區對畢業生演講，他指出，現在國際化人才要具備三條件，語言能力、文化鑑賞力，還要接地氣。陳俊聖引用台積電創辦人張忠謀曾贈與他的一句話-Optimism is a competitive advantage（樂觀是一種競爭優勢），勉勵畢業生保持正面積極的心態。
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