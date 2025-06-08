陽明交大畢典／蔡明忠分享三原則 陳俊聖談樂觀優勢

經濟日報／ 記者李珣瑛陳美玲／新竹、台北報導

富邦集團董事長蔡明忠昨（7）日分享他為人處事三原則，自省、同理及地球觀；宏碁（2353）董事長陳俊聖則勉勵學生「樂觀是一種競爭優勢」，進入社會後應著眼於「看機會，而不是只看到問題」。

陽明交通大學昨天舉行畢業典禮，新竹校區與台北校區分別邀請蔡明忠與陳俊聖演講。蔡明忠以自身案例說明他的「自省」原則，他自言，他的優點是反應快、精力好，但缺點是缺乏耐性。為此，他養成睡前自省習慣，將一天發生的事「再刷一次」，並思考如果重來，是否可以處理得更好。其次，以同理心面對他人，才能處理好人際關係。至於地球觀，蔡明忠選擇從自身做起，每天爬25層樓梯抵達辦公室，既節電又健身，還能與地球共好。

陳俊聖昨日受邀到陽明交通大學台北校區對畢業生演講，他指出，現在國際化人才要具備三條件，語言能力、文化鑑賞力，還要接地氣。陳俊聖引用台積電創辦人張忠謀曾贈與他的一句話-Optimism is a competitive advantage（樂觀是一種競爭優勢），勉勵畢業生保持正面積極的心態。

陳俊聖 蔡明忠 董事長

延伸閱讀

蔡明忠陽明交大演講 揭露一生處事三原則：自省、同理他人、地球觀

陽明交大畢業生二問蔡明忠：AI時代該有的心態？你遇到的最大挑戰？

宏碁資訊股東會／董事長陳俊聖：南亞、東南亞市場發展不錯 美國也沒放緩

台灣大蔡明忠盼政策與時俱進 公平會回應了

相關新聞

昨晚家長開戰畢典喊停！ 今晚逢甲大學全校畢典有辦成了

台中逢甲大學機電系昨晚畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消，引發爭議，校方後聲明道歉，也讓今晚登場的逢甲大學全...

成大6千多人畢業…邦交國史瓦帝尼王子取得博士 親王出席畢典

國立成功大學7日舉行第114級畢業典禮，6218位畢業生在親友與師長的見證下步出校園，開啟人生新篇章。校長沈孟儒致詞以「...

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：不嫌我賣菜的

國立台東大學昨在畢業典禮頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰她長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉。陳樹菊一度謙虛婉拒，校長...

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今...

烏干達國際生柯木吉獲靜宜大學助學 開啟一扇求學之門

靜宜大學今天舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福！來自烏干達的國際生柯木吉感動地表示，「...

活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

華梵大學7日舉行113學年度畢業典禮，全校畢業生中有42%為45歲以上的壯世代熟齡學生，其中最受矚目的焦點，莫過於現年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。