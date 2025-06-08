陽明交大畢典 蔡明忠：AI時代要深思慢學
畢業季來臨，宏碁董事長陳俊聖、富邦集團董事長蔡明忠昨應陽明交通大學邀請，分別擔任台北陽明、新竹光復校區畢業典禮演講貴賓。兩人勉勵青年學子們在國際化、人工智慧（ＡＩ）時代，厚植自己面對變動的實力與韌性。
陳俊聖分享，年輕學子進入職場，若擁有「保持樂觀」、「好的論述能力」，會讓工作游刃有餘。當年，台積電創辦人張忠謀寫了「optimism is a competitive advantage（樂觀是競爭優勢）」五字箴言給他，如今也將同句話送給畢業生，「當你面對陽光時，問題就拋至身後，如果你要一直看問題，那陰影會愈來愈長」。
蔡明忠演講時，學子們提問了兩個問題，一是ＡＩ快速發展，國際情勢不斷變動，社會新鮮人該具備什麼樣的心態？二則是蔡明忠大學剛畢業時，遇到的最大挑戰是什麼？
蔡明忠分享自己四十多年前到美國留學，面對文化衝擊與未知未來，「一個從來沒有離過台灣的年輕人，跟各位年紀差不多，那時面對未來或未知的這種恐慌，不亞於此刻的各位」。回顧過去，他的律師、貿易談判研究助理之路，並不如想像中順利，卻意外進入產物保險領域。
面對ＡＩ時代，他認為，ＡＩ雖能讓學習更快速、更易於取到答案，但「找到答案不等於學問」，在求知過程中，要學會「深思慢學」，不急於達到目的地。
蔡明忠勉勵畢業生，希望大家能夠善用自省、同理、地球觀，練習深思慢學、奉行終身學習，並不斷挑戰自己。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言