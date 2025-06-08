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陽明交大畢典 蔡明忠：AI時代要深思慢學

聯合報／ 記者鍾張涵陳美玲／台北報導

畢業季來臨，宏碁董事長陳俊聖、富邦集團董事長蔡明忠昨應陽明交通大學邀請，分別擔任台北陽明、新竹光復校區畢業典禮演講貴賓。兩人勉勵青年學子們在國際化、人工智慧（ＡＩ）時代，厚植自己面對變動的實力與韌性。

陳俊聖分享，年輕學子進入職場，若擁有「保持樂觀」、「好的論述能力」，會讓工作游刃有餘。當年，台積電創辦人張忠謀寫了「optimism is a competitive advantage（樂觀是競爭優勢）」五字箴言給他，如今也將同句話送給畢業生，「當你面對陽光時，問題就拋至身後，如果你要一直看問題，那陰影會愈來愈長」。

蔡明忠演講時，學子們提問了兩個問題，一是ＡＩ快速發展，國際情勢不斷變動，社會新鮮人該具備什麼樣的心態？二則是蔡明忠大學剛畢業時，遇到的最大挑戰是什麼？

蔡明忠分享自己四十多年前到美國留學，面對文化衝擊與未知未來，「一個從來沒有離過台灣的年輕人，跟各位年紀差不多，那時面對未來或未知的這種恐慌，不亞於此刻的各位」。回顧過去，他的律師、貿易談判研究助理之路，並不如想像中順利，卻意外進入產物保險領域。

面對ＡＩ時代，他認為，ＡＩ雖能讓學習更快速、更易於取到答案，但「找到答案不等於學問」，在求知過程中，要學會「深思慢學」，不急於達到目的地。

蔡明忠勉勵畢業生，希望大家能夠善用自省、同理、地球觀，練習深思慢學、奉行終身學習，並不斷挑戰自己。

陽明交大 陳俊聖 蔡明忠 畢業典禮 AI

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