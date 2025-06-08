卡關多年 中山、高大重啟併校談判

國立中山大學與高雄大學合校議題討論已久，因「校名」沒共識擱置多年。近年受少子化衝擊和產業鏈轉型雙重夾擊，兩校今年各自召開校務會議，同意重啟併校談判，合併案再露曙光，至於合併後校名為何，也備受關注。

高教工會則認為，地方型公校在少子化趨勢下，也開始面臨招生壓力，而推動公公併，法源上比公私併容易，確實能夠預見少子化下，公立大學整合會是考量的策略之一。

中山、高大併校，兩校皆有整合意願，中間卻多次卡關，二○一九年因校名談不攏，決議暫緩；二○二三年，高雄大學臨時校務會議再度討論合併後校名問題，仍無共識。

高雄大學前天召開第五十一次校務會議，表決是否同意重啟與國立中山大學合校議題，一二○名校務代表有六十六人到場，最後五十九票贊成、二票反對、五票棄權，通過提案，重啟研議與中山大學合併議題。

高雄大學校長陳啓仁宣示，將秉持著保障教職員工及學生各項權益為優先，籌組合校評估與規畫工作小組，以公開透明的資訊落實教職員生參與機制。

中山大學今年三月底校務會議也做出同樣決議，五十五名到場校務代表，有五十三票贊成，二人未表態，同意重啟研議併校。中山大學表示，兩校近期將成立「合校工作委員會」，並舉辦說明會、公聽會與座談會蒐集各方意見。

高雄大學高層透露，近年少子化問題嚴峻，兩校進一步合作是必須的，加上大環境改變，南台灣半導體Ｓ廊帶成形，周邊產業園區聚落人才需求量大，行政團隊不排斥與中山大學合作培育人才，對於併校意願都是正向。

中山大學內部也認為，時空背景已不同，雙方對併校議題都會保持最大彈性和空間，關於校名仍需要透過討論，凝聚共識。高雄大學則揭露時間表，若兩校合併推動順利，預計二○二七年獲教育部核定後，二○二八年八月完成合併並揭牌。

高教工會副理長翟敬宜表示，近年教育部補助私立大學學雜費，拉齊公私立學雜費差距，也讓學生傾向就讀都會區私校，地方型公校開始面臨招生壓力。

但翟敬宜也表示，中山與高雄大學，兩校均以理工見長，合併後，同類型的科系教師數量會變多，但少子化持續下，屆時招生數有沒有辦法支撐這麼大批的教師、教師義務鐘是否可能不足，都是要考量的問題。

再者，翟敬宜指出，中山與高雄大學也算是強併弱的組合，師生的歸屬感、能否適應另外一方的文化，也需要關照，否則過程痛苦，結果也不會愉快。

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