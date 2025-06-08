聽新聞
0:00 / 0:00

卡關多年 中山、高大重啟併校談判

聯合報／ 記者郭韋綺許維寧／連線報導

國立中山大學高雄大學合校議題討論已久，因「校名」沒共識擱置多年。近年受少子化衝擊和產業鏈轉型雙重夾擊，兩校今年各自召開校務會議，同意重啟併校談判，合併案再露曙光，至於合併後校名為何，也備受關注。

高教工會則認為，地方型公校在少子化趨勢下，也開始面臨招生壓力，而推動公公併，法源上比公私併容易，確實能夠預見少子化下，公立大學整合會是考量的策略之一。

中山、高大併校，兩校皆有整合意願，中間卻多次卡關，二○一九年因校名談不攏，決議暫緩；二○二三年，高雄大學臨時校務會議再度討論合併後校名問題，仍無共識。

高雄大學前天召開第五十一次校務會議，表決是否同意重啟與國立中山大學合校議題，一二○名校務代表有六十六人到場，最後五十九票贊成、二票反對、五票棄權，通過提案，重啟研議與中山大學合併議題。

高雄大學校長陳啓仁宣示，將秉持著保障教職員工及學生各項權益為優先，籌組合校評估與規畫工作小組，以公開透明的資訊落實教職員生參與機制。

中山大學今年三月底校務會議也做出同樣決議，五十五名到場校務代表，有五十三票贊成，二人未表態，同意重啟研議併校。中山大學表示，兩校近期將成立「合校工作委員會」，並舉辦說明會、公聽會與座談會蒐集各方意見。

高雄大學高層透露，近年少子化問題嚴峻，兩校進一步合作是必須的，加上大環境改變，南台灣半導體Ｓ廊帶成形，周邊產業園區聚落人才需求量大，行政團隊不排斥與中山大學合作培育人才，對於併校意願都是正向。

中山大學內部也認為，時空背景已不同，雙方對併校議題都會保持最大彈性和空間，關於校名仍需要透過討論，凝聚共識。高雄大學則揭露時間表，若兩校合併推動順利，預計二○二七年獲教育部核定後，二○二八年八月完成合併並揭牌。

高教工會副理長翟敬宜表示，近年教育部補助私立大學學雜費，拉齊公私立學雜費差距，也讓學生傾向就讀都會區私校，地方型公校開始面臨招生壓力。

但翟敬宜也表示，中山與高雄大學，兩校均以理工見長，合併後，同類型的科系教師數量會變多，但少子化持續下，屆時招生數有沒有辦法支撐這麼大批的教師、教師義務鐘是否可能不足，都是要考量的問題。

再者，翟敬宜指出，中山與高雄大學也算是強併弱的組合，師生的歸屬感、能否適應另外一方的文化，也需要關照，否則過程痛苦，結果也不會愉快。

高雄大學 公公併 中山大學

延伸閱讀

中山大學AI²畢業登場 融合科技、人文打造跨域人才

中山、高雄大學合併議題升溫 兩校同意重啟研議併校

雲林虎尾高中10人錄取醫學系 更拿下台大牙醫、中山醫學榜首

高中生學習歷程造假 中山醫：依規定不錄取

相關新聞

昨晚家長開戰畢典喊停！ 今晚逢甲大學全校畢典有辦成了

台中逢甲大學機電系昨晚畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消，引發爭議，校方後聲明道歉，也讓今晚登場的逢甲大學全...

成大6千多人畢業…邦交國史瓦帝尼王子取得博士 親王出席畢典

國立成功大學7日舉行第114級畢業典禮，6218位畢業生在親友與師長的見證下步出校園，開啟人生新篇章。校長沈孟儒致詞以「...

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今...

烏干達國際生柯木吉獲靜宜大學助學 開啟一扇求學之門

靜宜大學今天舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福！來自烏干達的國際生柯木吉感動地表示，「...

活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

華梵大學7日舉行113學年度畢業典禮，全校畢業生中有42%為45歲以上的壯世代熟齡學生，其中最受矚目的焦點，莫過於現年8...

卡關多年 中山、高大重啟併校談判

國立中山大學與高雄大學合校議題討論已久，因「校名」沒共識擱置多年。近年受少子化衝擊和產業鏈轉型雙重夾擊，兩校今年各自召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。