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校園新鮮事／屏東大學跨域學程 帶高中生探索地方事

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東大學USR搖滾社會力計畫，與屏科實驗中學、東港高中合作，讓大學課程與地方場域銜接。記者劉星君／攝影
屏東大學USR搖滾社會力計畫，與屏科實驗中學、東港高中合作，讓大學課程與地方場域銜接。記者劉星君／攝影

@@@屏東大學@@@USR搖滾社會力計畫，攜手屏科實驗中學與東港高中開設「社會企業公益創新學分學程」，橫跨5學院、8學系，集結21名跨領域教師，共規畫36門課程帶高中生做田野調查，編刊物及村落史，從中更了解家鄉。

屏東大學校長陳永森說，USR搖滾社會力計畫將大學研究量能注入高中課程，促使高中生更深入認識屏東土地故事；中文系教授黃文車即以「民間文學」課程與東港高中合作，聚焦東港地區，觀察、思考教學研究與地方互動的可能並實踐。也結合東港高中「東港學」與「文學專題與討論與實作」課程，帶學生做繪本、雜誌。

東港高中三年級學生洪瑞廷說，他以東港獨有的十二家司為主題，完整介紹由來、臉譜意義與陣形變化，才發現原來許多人都不知道東港有如此特殊的陣頭，透過採訪報導，希望讓更多人知道東港有這樣的文化瑰寶。

屏大文化創意產業學系教授古淑薫與屏科實中老師陳佳琪透過問題導向與設計思考方式，引導學生探索地方事，包括食農教育、農產行銷、原鄉族語教育等。屏大表示，透過跨域合作，串聯大學知識、地方資源與高中課程，能帶高中生探索地方永續議題，強化地方認同。

高中生 食農教育 社會企業 永續 東港 屏東大學 屏東 公益

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