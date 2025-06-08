獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：不嫌我賣菜的

國立台東大學昨在畢業典禮頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰她長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉。陳樹菊一度謙虛婉拒，校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」動之以情後，她才欣然接受，並表示「謝謝大家沒有嫌棄我在路邊攤賣菜」。

久未露面的陳樹菊昨天精神狀態很好，走路步伐也穩健，2018年退休後大都在家，鮮少公開露面。對於健康問題，陳樹菊說，在家調養後已健康很多，大家不用擔心；她也看很多書，什麼書都看。

陳樹菊說，自己沒讀過書，但始終知道做人處事的道理，要懂得知足、感恩，所以有多少能力，就做多少事回饋社會。

授頒典禮有陳樹菊的母校仁愛國小校長曹音鵬帶領學童獻花，馬偕醫院、阿尼色弗兒童之家、佛光山等曾受她捐贈的機構代表，也到場觀禮。

陳樹菊生於雲林，定居台東；幼年喪母後，一肩挑起照顧家庭責任，在中央市場擺菜攤，資助兄長就學、撫養弟妹成人。她積累賣菜微薄的分毫收入，用來濟助弱勢與奉獻台東醫療和教育，累積捐款數千萬元。2018年有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。

面對台東大學授予名譽博士的提議，陳樹菊一度謙虛婉拒，表示「學養德性不足，不敢受此學位」。最終在校長鄭憲宗勸說藉此讓愛傳出去，她深受感動，才欣然接受。

鄭憲宗表示，頒授陳樹菊名譽博士，不僅是致敬她的慈善精神，更希望藉此激勵全校師生與社會大眾，學習她堅持初心、關懷社會、實踐公益的精神，共同打造溫暖且充滿希望的社會。

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