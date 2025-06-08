聽新聞
0:00 / 0:00

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：不嫌我賣菜的

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國立台東大學昨在畢業典禮中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，盼藉此把愛傳出去。記者尤聰光／攝影
國立台東大學昨在畢業典禮中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，盼藉此把愛傳出去。記者尤聰光／攝影

國立台東大學昨在畢業典禮頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰她長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉。陳樹菊一度謙虛婉拒，校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」動之以情後，她才欣然接受，並表示「謝謝大家沒有嫌棄我在路邊攤賣菜」。

久未露面的陳樹菊昨天精神狀態很好，走路步伐也穩健，2018年退休後大都在家，鮮少公開露面。對於健康問題，陳樹菊說，在家調養後已健康很多，大家不用擔心；她也看很多書，什麼書都看。

陳樹菊說，自己沒讀過書，但始終知道做人處事的道理，要懂得知足、感恩，所以有多少能力，就做多少事回饋社會。

授頒典禮有陳樹菊的母校仁愛國小校長曹音鵬帶領學童獻花，馬偕醫院、阿尼色弗兒童之家、佛光山等曾受她捐贈的機構代表，也到場觀禮。

陳樹菊生於雲林，定居台東；幼年喪母後，一肩挑起照顧家庭責任，在中央市場擺菜攤，資助兄長就學、撫養弟妹成人。她積累賣菜微薄的分毫收入，用來濟助弱勢與奉獻台東醫療和教育，累積捐款數千萬元。2018年有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。

面對台東大學授予名譽博士的提議，陳樹菊一度謙虛婉拒，表示「學養德性不足，不敢受此學位」。最終在校長鄭憲宗勸說藉此讓愛傳出去，她深受感動，才欣然接受。

鄭憲宗表示，頒授陳樹菊名譽博士，不僅是致敬她的慈善精神，更希望藉此激勵全校師生與社會大眾，學習她堅持初心、關懷社會、實踐公益的精神，共同打造溫暖且充滿希望的社會。

陳樹菊

延伸閱讀

基隆市運動會 4千人同場競技歡樂聲不斷

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜

東海岸發現神秘巨石！東大研究團隊：可能是「海嘯石」

母腦中風癱瘓妹也病倒 他跟7旬嬤賣菜扛家計 網友送暖

相關新聞

昨晚家長開戰畢典喊停！ 今晚逢甲大學全校畢典有辦成了

台中逢甲大學機電系昨晚畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消，引發爭議，校方後聲明道歉，也讓今晚登場的逢甲大學全...

成大6千多人畢業…邦交國史瓦帝尼王子取得博士 親王出席畢典

國立成功大學7日舉行第114級畢業典禮，6218位畢業生在親友與師長的見證下步出校園，開啟人生新篇章。校長沈孟儒致詞以「...

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：不嫌我賣菜的

國立台東大學昨在畢業典禮頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰她長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉。陳樹菊一度謙虛婉拒，校長...

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今...

烏干達國際生柯木吉獲靜宜大學助學 開啟一扇求學之門

靜宜大學今天舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福！來自烏干達的國際生柯木吉感動地表示，「...

活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

華梵大學7日舉行113學年度畢業典禮，全校畢業生中有42%為45歲以上的壯世代熟齡學生，其中最受矚目的焦點，莫過於現年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。