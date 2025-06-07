中山大學EMBA企業家畢業獻禮 新書暢談變革邁向卓越

成功為兩岸三地培育眾多企業家菁英的國立中山大學EMBA，今年邁入28周年，6月7日舉行畢業典禮，來自畢業班E26的12位傑出企業家，特別將個人運用智慧開創企業新局的奮鬥故事，與知識流出版社共同出版新書《開創的力量》，獻給學校作為畢業獻禮，他們精采的人生故事，展現「中山人」堅持追求卓越的精神。

這12位成功企業家包括，時尚麗的企業董事長方中至、沅珅科技董事長蘇信彰、高雄秀傳紀念醫院副院長張裕、富山淨水總經理劉崇睿、義大醫院大腸直腸外科主任陳致一、藝瓦空間設計總監李淑惠、富創智財法律所長洪俊傑、上市工程董事長張水波、金頭實業總經理李曜羽、妃蔓美妝總經理張簡俊宗、手心設計事務所總經理徐志揚、高豐衛浴副總經理辛登楓。

每年都有數百位企業家、高階管理人報考的中山EMBA，不僅榮獲2025全國EMBA個案邀請賽雙冠，締造五連霸佳績，也是全台唯一入選英國金融時報2024全球百大EMBA排行榜。中山與上海同濟大學合辦CSEMBA班更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩個世界級名校管理碩士學位，是企業立足台灣、放眼天下的最佳選擇。

中山大學校長李志鵬表示，中山大學EMBA穩坐全台龍頭，是台灣南部企管教育發展的學術重鎮，無數企業家選擇到這裡進修，再創事業高峰，這本記載創業家生命故事的優質好書，也是同學們獻給EMBA 28周年的最佳禮物。

中山大學管理學院院長林豪傑指出，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，不僅是全台首間通過AACSB國際商管認證之國立大學EMBA、並榮獲法國Eduniversal四棕櫚葉最佳碩士學程，備受國際肯定。此外，中山也在2021年創辦了全台聞名的「後EMBA－西灣生生塾」學程，培育具ESG與數位意識和行動力的優秀人才，協助企業與時俱進。

E聯會會長唐凱華表示，透過這本《開創的力量》12位企業家故事的呈現，讓人看到他們如何結合專業與才能，在各自領域發光發熱。本書每篇文章邀請一位教授進行對話，這項出版界創舉不只提高內容實用性，更成為鼓舞大眾勇敢追夢、再創新局的成功典範。 中山大學管理學院院長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一入選英國金融時報2024全球百大EMBA排行榜，備受國際肯定。圖/知識流出版提供 中山大學EMBA畢業班26級的12位傑出企業家出版新書。圖/知識流出版提供

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