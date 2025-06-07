昨晚家長開戰畢典喊停！ 今晚逢甲大學全校畢典有辦成了
台中逢甲大學機電系昨晚畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消，引發爭議，校方後聲明道歉，也讓今晚登場的逢甲大學全校畢典倍受矚目；逢甲大學今晚全校畢典有近千人參與，邀2024年總統教育獎得主、合經系陳薏婷代表畢業生致詞，傳遞「超越」的力量。
有機電系畢業生在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」、「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」；學生轉述，起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛，當A家長激烈反對B家長的兒子參加畢典，B家長則認為兒子有權參與典禮，雙方僵持不下，校方調解無效，畢業被迫取消。
其他畢業生、脆友紛紛留言撻伐「學校處理的很爛」、「性平案問題？那應該是先禁止加害者參加才對吧？怎麼可以因為加害者關係，就影響全部的人。」逢甲大學也聲明，深表遺憾，向畢業生及親友道歉。並已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。
逢甲大學全校畢典今傍晚5時至晚間6時30分在逢甲大學共善樓生日堂舉行；有網友稱「如果昨天的鬧劇再來一場，我就真的服了逢甲！」
逢甲大學表示，今年畢典主題為「New Horizon and Beyond─超越」，象徵畢業生在人生重要的節點上，勇敢迎向挑戰、開啟全新旅程，邀2024年總統教育獎得主、合經系陳薏婷代表畢業生致詞，她分享與脊髓性肌肉萎縮症共處的生命歷程。
陳薏婷表示，面對無法逆轉的身體限制，她選擇不讓命運定義人生，而是在挑戰中找到參與的意義、在限制中看見學習的價值，也在每㇐次相遇中體會成⾧的珍貴。
畢典現場特別規劃「校⾧頒證─葳姐幫幫忙」活動，吸引近200名畢業生報名參與，一一上台與校⾧王葳合影留念。
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