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海大晚間畢典絢爛煙火祝福 2441位畢業生揚帆啟航

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供

國立臺灣海洋大學今晚舉辦畢業典禮，學士班、碩士班、博士班等共2441位畢業生完成學業、揚帆啟航。典禮在校長與各院院長親自為畢業生授證、頒獎，並安排向師長與家長行感恩禮，畢業生隨著校歌唱響、拋起畢業手幅及彩帶，在絢爛煙火中畫下完美句點。

海大校長許泰文恭喜畢業生完成學業，表示海洋是新時代議題的核心關鍵，大家所學的專業正是這個時代迫切需要的，勉勵畢業生勇敢迎向未來。

海大傑出校友農業部次長黃昭欽、校友總會會長林見松及傑出校友聯誼會理事長王光祥出席，還有陽明海運公司董事長蔡豐明等校友、貴賓到場。

黃昭欽說，他的心情如同在海上工作的漁船船長回到母港時一樣的興奮，海大就像一座寶山，對學校充滿著回憶與感激。他以三句話勉勵畢業生，第一，「不要怕風浪」，海大人天生就是在逆境中把船穩住而生的，學校教會你的，是如何在風浪中前進。

第二，「不要當水母，要當海龜」，海龜雖慢卻能跨越千里；第三，「常回海大」，不只是回來吃便當、拍照，更要帶著在各個領域學習的經驗與成就，照亮學弟妹的路。最後，他祝福每位畢業生都能一帆風順，成為「航航滿載」的好船長。

畢業生致詞代表航運管理學系葉星頡帶領著畢業生回顧大學四年的歷程，從大一的線上課程與防疫生活，到大二實體課程重啟後的豐富校園體驗；大三和碩一時學業壓力加重，卻也建立起更加的深厚友誼；大四與碩二面對未來的不確定與掙扎，最終在親友與師長的支援下找到方向。

海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
海大晚間畢業典禮絢爛煙火祝福，2441位畢業生揚帆啟航。圖／海大提供
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