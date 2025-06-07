成大6千多人畢業…邦交國史瓦帝尼王子取得博士 親王出席畢典

國立成功大學7日舉行第114級畢業典禮，6218位畢業生在親友與師長的見證下步出校園，開啟人生新篇章。校長沈孟儒致詞以「窮理致知，科學濟世」叮囑畢業生們，成大的精神從不是競爭的勝利者，而是共好的實踐者。成為別人生命中的貴人，是一種境界，也是一種力量。

成大今年畢業生人數達6218人，包括學士2650人、碩士3345人、博士223人，境外畢業生約507人。其中，「智慧半導體及永續製造學院」今年首屆畢業生共70人，包括3名印度籍、1 名印尼籍，近半數畢業前即獲企業錄取，顯見人才培育成效。

畢業典禮於上午在光復校區中正堂舉行，吸引逾4千名家長與親友到場觀禮。邦交國史瓦帝尼王國王子常謙于，取得水利及海洋工程學系博士學位，由父親親王姆菲瓦‧德拉米尼親自出席祝賀，場面隆重。貝里斯、巴拉圭、聖露西亞等友邦使節亦蒞臨觀禮。

校長沈孟儒致詞中指出，成大校訓「窮理致知」是知識的信仰，在資訊混亂的今天，要擁有辨別真偽、堅持本質、勇敢思考，做一個不隨波逐流的求真者。未來各領域的界線將愈來愈模糊，必須是那群能在不同領域之間架起橋梁的人。成大最美的傳統是「科學濟世」，你們的專業不只是為了個人立身，而是為了讓世界更好。「花若盛開，蝴蝶自來，當你準備好了，世界就會回應你的努力。」

機械系68級校友、大地光纖董事長李和成受邀擔任演講嘉賓。他以自身職場經歷勉勵學弟妹，發揮創造力預見未來產學面貌；胸懷大志，勇敢的跨出去；人文素養和專業力一樣重要，「多讀書是精神的營養劑」，20多年前經歷網際網路泡沫，因曾讀過的文學、哲學、歷史等支持他走過暗淡歲月；也期勉以人為本，一切努力，終要落實改善人的生活，他也不忘幽默呼籲畢業生日後記得回饋母校。

典禮最後進行撥穗與頒發畢業證書，各學院代表上台時，歡呼聲不斷，場面溫馨感人。部份外籍學生在畢業袍外，披掛上中華民國國旗圖案的彩帶，也有人帶來母國國旗拍照，興奮心情溢於言表。畢業生互相擁抱道別，在校歌與感恩禮中，帶著滿滿祝福，迎向人生新旅程。 外籍學生帶著母國國旗參加畢業典禮。圖／成大提供 成大校長沈孟儒校勉勵畢業生。圖／成大提供 畢業生親友製作紅布條表達祝賀與欣喜。圖／成大提供

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