政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今年也完成教育系博士學位參與畢業典禮，他表示，如今不再是為了畢業而讀書，而是每天紮實且充實地獨立思考、撰寫論文。

政大統計，113學年度畢業生共4455人，包括學士班2826人獲頒學士學位，碩士班1577人獲頒碩士學位，博士班則有52人取得博士學位。

今年畢業典禮上60歲的音樂人林隆璇也以教育學系博士的身分畢業，父母、妻子與孩子也一同到場見證橫跨音樂與教育的圓夢旅程。林隆璇表示，就讀博士班的四年時光與大學時期截然不同，不再是「為了畢業而讀」，而是每天投入研究與閱讀，走得紮實也充實，從研究新手到能獨立思考與撰寫論文。

林隆璇也特別感謝指導教授吳靜吉與詹志禹的引領，他鼓勵學弟妹，好好享受學生時代，那是人生最自由、最有可能實現夢想的時光。

校長李蔡彥於致詞時表示，在充滿不確定與快速變動的時代，畢業生最重要的能力，是能如水一般因應各種環境的變化。他談到，政大教給學生的不只是知識，更是如水的力量，水能穿石也能順流或逆行，希望這份柔韌與彈性，是學生未來走得更遠的底氣。

李蔡彥也以 H.O.P.E. 四字送給畢業生，四個字母分別代表Humble（謙遜）、Optimistic（樂觀）、Purposeful（志業）、Evolving（進化），鼓勵學生保持開放心胸，在世界的角落發光發熱。

今年政大邀請阿拉伯語系校友、社會企業「17Arabic」創辦人蕭潔蓮擔任致詞嘉賓，她向學生提出三個希望，一是成為有熱情的人，找到自己真正關心的議題並投入行動；二是勇於嘗試、不怕丟臉，即使失敗也值得珍惜，因為每一次錯誤都可能為人生打開新門；三是學會小看自己，放下對完美的追求，多想想能否幫助他人。

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