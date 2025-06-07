快訊

彭佳慧攻蛋開唱 媽祖神像坐鎮觀眾席！背後驚人來歷曝光

獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

首颱「蝴蝶」生成仍有變數 估下周這日起影響台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
資深音樂人林隆璇從政大畢業，取得教育系博士學位。圖／政大提供
資深音樂人林隆璇從政大畢業，取得教育系博士學位。圖／政大提供

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今年也完成教育系博士學位參與畢業典禮，他表示，如今不再是為了畢業而讀書，而是每天紮實且充實地獨立思考、撰寫論文。

政大統計，113學年度畢業生共4455人，包括學士班2826人獲頒學士學位，碩士班1577人獲頒碩士學位，博士班則有52人取得博士學位。

今年畢業典禮上60歲的音樂人林隆璇也以教育學系博士的身分畢業，父母、妻子與孩子也一同到場見證橫跨音樂與教育的圓夢旅程。林隆璇表示，就讀博士班的四年時光與大學時期截然不同，不再是「為了畢業而讀」，而是每天投入研究與閱讀，走得紮實也充實，從研究新手到能獨立思考與撰寫論文。

林隆璇也特別感謝指導教授吳靜吉與詹志禹的引領，他鼓勵學弟妹，好好享受學生時代，那是人生最自由、最有可能實現夢想的時光。

校長李蔡彥於致詞時表示，在充滿不確定與快速變動的時代，畢業生最重要的能力，是能如水一般因應各種環境的變化。他談到，政大教給學生的不只是知識，更是如水的力量，水能穿石也能順流或逆行，希望這份柔韌與彈性，是學生未來走得更遠的底氣。

李蔡彥也以 H.O.P.E. 四字送給畢業生，四個字母分別代表Humble（謙遜）、Optimistic（樂觀）、Purposeful（志業）、Evolving（進化），鼓勵學生保持開放心胸，在世界的角落發光發熱。

今年政大邀請阿拉伯語系校友、社會企業「17Arabic」創辦人蕭潔蓮擔任致詞嘉賓，她向學生提出三個希望，一是成為有熱情的人，找到自己真正關心的議題並投入行動；二是勇於嘗試、不怕丟臉，即使失敗也值得珍惜，因為每一次錯誤都可能為人生打開新門；三是學會小看自己，放下對完美的追求，多想想能否幫助他人。

音樂 畢業典禮 政大

延伸閱讀

活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

龍華科大畢業典禮 全球資安領導品牌這大咖也來了

中華醫大學畢業典禮 年過半百夫妻檔畢業生受矚目

超扯！逢甲大學畢典2家長開戰被迫喊停 校方終於道歉了

相關新聞

成大6千多人畢業…邦交國史瓦帝尼王子取得博士 親王出席畢典

國立成功大學7日舉行第114級畢業典禮，6218位畢業生在親友與師長的見證下步出校園，開啟人生新篇章。校長沈孟儒致詞以「...

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

國立政治大學今舉行113學年度畢業典禮，校長李蔡彥祝福學生，擁有如水一般的力量適應各種環境變化。此外，知名音樂人林隆璇今...

烏干達國際生柯木吉獲靜宜大學助學 開啟一扇求學之門

靜宜大學今天舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福！來自烏干達的國際生柯木吉感動地表示，「...

活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

華梵大學7日舉行113學年度畢業典禮，全校畢業生中有42%為45歲以上的壯世代熟齡學生，其中最受矚目的焦點，莫過於現年8...

中原大學今辦畢典 張善政勉勵善用所學找解方

中原大學113學年度第67屆畢業典禮今舉行，畢業生共計3861位，桃園市長張善政今出席表示，中原大學推行「全人教育」精神...

獲哈佛錄取生尋求協助 台灣大學願提供訪問生方案

美國總統川普公告禁止哈佛大學（Harvard University）外籍新生進入美國。台灣大學校長陳文章今天說，有接獲錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。