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烏干達國際生柯木吉獲靜宜大學助學 開啟一扇求學之門

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供
靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今天舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福！來自烏干達的國際生柯木吉感動地表示，「靜宜是盞明燈、讓他看見希望！」更感謝靜宜提供獎學金，讓他前往丹麥擔任交換生，開啟他從未想過的世界，不僅為他打開一扇求學之門，更開啟赴美攻讀碩士及實習的道路。最後他以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。

靜宜大學董事長蘇耀文主教以校訓「進德修業」，勉勵全體學生「成為地上的鹽、和平的光」！校長林思伶則以「FAITH × Be Faithful」期勉畢業生，忠於自我、堅定信仰、關懷世界、熱愛生命。無論未來選擇進修、進入職場、投身社會或遠行他鄉，請記得每個人的價值不僅在於成就，更需要以行動服務他人，活出仁愛與正義，成為和平的酵母。

柯木吉代表國際生致詞時指出，剛到台灣時，曾就讀中部某科技大學，因遭遇學工等問題，透過申請入學進入靜宜大學就讀；回顧來台求學歷程，柯木吉說，當他對未來感到迷惘時，是靜宜選擇相信並接納他；遇到困難想要放棄時，是老師和學校給予鼓勵與方向。

靜宜大學不僅為他打開一扇求學之門，更開啟通往希望、成長與看見未來世界的道路，甚至提供獎助學金，讓他前往丹麥交換，未來更成功申請赴美攻讀碩士學位，並已獲得企業提供實習及留美實習工作。他說，未來會將這份經歷與溫暖傳遞出去，讓更多人知道靜宜不只是學習的地方，更是一所充滿人性關懷與生命光輝的學校。

國企系畢業生張茹欣榮獲德育、智育、畢業志工及優秀青年等獎項，畢業感言時說，自己還沒進入靜宜大學前，不知道自己能做些什麼；感謝靜宜師長提供機會和舞台，讓她有發現自己的可能。未來她會帶著這份感謝和榮耀踏上人生新旅程！

靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供
靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供
靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供
靜宜大學來自烏干達的畢業生柯木吉代表國際學生致詞，並以烏干達語「Mwebare Munonga！」（非常感謝）向靜宜表達最深謝意。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事長蘇耀文主教（中）以校訓「進德修業」，勉勵學生「成為地上的鹽、和平的光」！圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事長蘇耀文主教（中）以校訓「進德修業」，勉勵學生「成為地上的鹽、和平的光」！圖／靜宜大學提供
靜宜大學7日舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜大學7日舉辦畢業典禮，各系所師長為2700多位畢業生正冠撥穗，獻上最深的祝福。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 實習 國際生

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