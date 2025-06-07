中原大學今辦畢典 張善政勉勵善用所學找解方

中原大學113學年度第67屆畢業典禮今舉行，畢業生共計3861位，桃園市長張善政今出席表示，中原大學推行「全人教育」精神為畢業生職涯奠定重要發展基石，期勉畢業生以宏觀視野活用所學、洞悉細節，克服所有挑戰。

張善政說，中原大學用心辦學，並成功延攬3位原任職於泰灣大學的傑出學者，讓中原學子有機會聆聽春風化雨般的教導，從中汲取寶貴知識與啟發。

張善政也以自己擔任市長後面臨多元市政建設挑戰為例，計畫細節及大環境的改變皆可能影響政策推動，唯有善用所學，觀察細節、放開眼界，才能在不同層面找到最佳解方。

中原大學校長李英明指出，中原大學旨在培養學生成為兼具專業知識與博雅素養的頂尖人才，期勉畢業生將所學與全人精神融會貫通，不僅成就自我，更要關懷社會、發揮良善影響力。

中原大學董事長張光正表示，期望畢業生能夠善用科技與人文知識，以智慧造福人群，透過實際行動回饋社會。

畢業生代表醫工系吳濬晏分享其4年來參與緊急醫療救護社的成長歷程。她提到，中原大學提供自由探索與實踐並重的學習環境，使她在專業知識之外，更培養了行動力、責任感與同理心，進而結合興趣與專業，逐步實現自我價值。

外籍畢業生致詞代表，來自日本的企管系高井朝陽說，赴台留學過程充滿挑戰，但也因此拓展了視野、豐富了人生。回顧大學4年所累積的點滴回憶，台灣早已成為她心中的第2個家。她也特別感謝父母與在台師長、同儕的陪伴與支持，展現出中原大學多元文化與人文關懷的溫馨氛圍。 中原大學校長李英明致詞，期勉畢業生秉持全人教育精神，追求真正有價值的人生。圖／中原大學提供 中原大學113學年度第67屆畢業典禮今舉行，畢業生共計3861位，桃園市長張善政今出席表示，中原大學推行「全人教育」精神為畢業生職涯奠定重要發展基石。圖／中原大學提供

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