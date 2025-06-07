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活到老學到老 86歲華梵碩士今畢業續考取博士

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
高齡86歲的華梵東方人文思想研究所碩士蕭季慧（左二）將雙管書法作品贈給學校收藏。圖／華梵大學提供
高齡86歲的華梵東方人文思想研究所碩士蕭季慧（左二）將雙管書法作品贈給學校收藏。圖／華梵大學提供

華梵大學7日舉行113學年度畢業典禮，全校畢業生中有42%為45歲以上的壯世代熟齡學生，其中最受矚目的焦點，莫過於現年86歲的東方人文思想研究所碩士畢業生前高雄市消防局長蕭季慧。他也是華梵本屆最高齡畢業生，9月還將繼續攻讀博士，成為全齡學習最生動的代表。

蕭季慧素有「雙管書法家」美譽，擅長以左右手同時揮毫創作書法，作品聲名遠播，甚至有佛經作品獲故宮典藏。年事已高的他依然神采奕奕，表示選擇就讀華梵東方人文思想研究所，讓自己對佛學有更深入的理解，並決心繼續考取博士班，希望能在90歲時拿到博士學位，完成弘揚佛法的心願。

華梵大學今年畢業典禮別具特色，與其他大學相比，超過四成畢業生多為事業有成或退休人士，當中不乏代書、多元計程車司機、退休空姐、書畫老師與夫妻檔等。許多畢業生攜家帶眷三代同堂觀禮，展現華梵全齡學習的成果。

華梵大學校長李天任表示，從22歲青年學子到50歲以上的熟齡學生，大家在同一教室中學習討論，以實際行動證明「學習無年齡限制，追夢永遠不嫌晚」，這正是華梵最美的風景。

受邀貴賓也對華梵全齡學習模式讚譽有加。前行政院政務委員兼蒙藏委員會委員長、現任華梵大學監察人蔡玉玲表示，現今已邁入百歲人生時代，60歲創業、70歲進修、80歲選總統早已見怪不怪，年齡成為資產而非限制。國際XR金獎導演、台師大設計學系特聘教授黃心健也指出，華梵讓年輕學生提前與不同世代互動合作，累積難得的處世智慧與人生養分。

現場其他熟齡畢業生也各有精彩故事。73歲的佛教藝術學系畢業生郭玲紅，退休後為圓夢而就讀華梵，學習古琴、繪畫、木雕技藝，如今已考取佛藝系碩士班。代書鍾麗霞則在律師丈夫與女兒的支持下，完成佛藝系學士學位，母女兩代同穿學士袍參加畢業典禮，場面溫馨。

另一位佛教藝術學系碩士葉秀青，從日籍航空空姐退休返台後連續攻讀兩個碩士學位，現又準備進入美術與文創學系攻讀第三個學士學位，展現學習熱情不減。

華梵大學李天任校長致詞。圖／華梵大學提供
華梵大學李天任校長致詞。圖／華梵大學提供

華梵大學 畢業典禮 佛教

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