中華醫大學畢業典禮 年過半百夫妻檔畢業生受矚目

中華醫事科技大學今天畢業典禮，日夜間部及研究所1857位畢業生揮別校園。賴清德總統和蕭美琴副總統各以賀電表達祝福。校長孫逸民期勉畢業生以自信為圓心，以拼搏為半徑，畫出屬於自己的精彩人生圓。

今年的畢業生中有對夫妻檔特別引人注目，年過半百的職業安全衛生研究所碩士生胡明芳和高玉娟，二專是學長學妹，研究所是同班同學，本著活到老、學到老的精神，重返校園進修，順利完成研究所學習拿到碩士學位，子女偕同孫子女一起到校參加畢業典禮獻花祝福，為會場增添溫馨動人的畫面。

典禮前畢業生循例在師長的引領下進行校園巡禮，各系老師和學弟妹沿著巡禮路線或揮手或送花送上歡呼和祝福，校園裡更佈置各式看板、彩球，供畢業生拍照留念。

賴清德總統和蕭美琴副總統以賀電向畢業生表達祝福。賴清德總統期勉畢業生「賡續抱持熱忱展現堅定有恆毅力，積極應對逆境挑戰，為豐富多彩的人生新頁昂首闊步」；蕭美琴副總統則期盼畢業生「以懇切初衷關懷世界、以開放態度學習新知、以機智奮勇肩負責任邁向未來」。

孫逸民致詞除以中華醫大創校57年畢業校友的成就和屢出國家專技高考榜首，向畢業生喊話以華醫人為傲，更以「以自信為圓心，以拼搏為半徑，畫出屬於自己的精彩人生圓」來期勉畢業生：自信，不是盲目的自大，而是對自我價值的肯定，在面對困難時，不輕言放棄的堅定；拼搏，是人生半徑的延伸，人生的圓有多大，取決於願意為夢想付出多少的努力，只有不斷拼搏，才能不斷突破自我，人生的圓越畫越大，越畫越精彩。

今年的畢業生也有5位港澳及越南的僑外生，雖然家人無法趕來參加畢業典禮，但大學4年即將畢業，珍惜同窗情誼和師長照顧，把握畢業典禮拍照留念。

而職業安全衛生研究所畢業生56歲的胡明芳和54歲的高玉娟則是夫妻檔，胡明芳是台南市牙體技術師公會的理事長，高玉娟則是樹人醫專牙體技術科科友會會長。

已當上阿公阿嬤的兩人，之前在樹人醫專牙技科是學長學妹，畢業後有感知識的學習無止境，並且又都從事牙體技術相關行業，顧及職業安全衛生對從事人員的重要，2年前一起考進中華醫大職業安全衛生研究所攻讀碩士學位成了同學，如今學有所成順利拿到學位，特別感到開心。

今女兒、女婿及孫子現身畢業典禮會場送花祝福，羨煞旁人。胡明芳表示，從當初報考到入學到畢業，想告訴年輕人「有志者事竟成，讀書不難，只要用心投入一定能夠圓夢」。 日本的足利大學代表及越南EZ教育機構率越南中學師長祝賀團前來祝賀中華醫大畢業典禮。圖／校方提供 畢業生循例在師長的引領下進行校園巡禮，各系師生沿著巡禮路線歡呼祝福。圖／校方提供 職安所畢業生胡明芳、高玉娟雖年過半百，仍力學不倦完成學業，女兒、女婿及孫子特地出席畢業典禮送花祝福。圖／校方提供 校長孫逸民為畢業生代表撥穗頒授學位證書。圖／校方提供

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