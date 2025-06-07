遭控教師評鑑制度黑箱企圖「趕人」 大葉大學：修改合法指控不實

大葉大學爆出教師評鑑辦法在高層主導下片面修正，把兩年1次教師評鑑改為年年評鑑，漠視免評鑑氾濫造成不公平現象，及不當的權重變相刁難通過率。大葉回應表示，根據大學法規定，教師評鑑授權責由各大學自訂，校方將持續與教師說明並宣導。

大葉大學有教師向聯合報投訴，指稱大葉教師評鑑辦法修正過程最大爭議，在於未公告教師周知，也未召開公聽會蒐集教師意見，僅高層5、6人開會決定，把兩年1次評鑑改為1年1次，把教學等各項工作的評鑑從30%降為70%，學術專案研究從70%調高為30%，等於要教師一年接兩個研究案才可能及格，但通常做一案就人仰馬翻，一年做兩案的難度非常高，此舉令人擔憂藉評鑑之名「趕人」。

投訴教師指出，修正案未經務會議實質議決程序逕由校長宣布照案通過，已構成法律成立基本規定的明顯重大瑕疵，評鑑修正案應為無效，因此本月2日邀請立法委員黃秀芳和教師職業工會出面協商，卻被校方拒絕，令人遺憾，希望學校能敞開胸懷接受外界檢視。

大葉大學回應表示，大葉依據大學法，經由校務會議審議通過教師評鑑制度，作為教師升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵的重要參考，歷經多次修正且校務會議審議通過後施行，並無違反法律瑕疵的情形；本月2日校內座談性質由本校主辦，與會人員都是本校主動邀請參與，未請託參加座談人員推薦或再邀請他人與會，校內部分教師透過彰化縣教師職業工會，片面曲解大葉教師評鑑規範依法修訂過程，所控內容多未符事實。

大葉強調，教師評鑑辦法已經校務會議通過，當應依法適用與施行，將本於兼顧教職同仁權利義務及本校校務發展推動需要情形下，持續與教師進行宣導與說明。

彰化縣教師職業工會理事長陳時文表示，各種連年修正的形式化評鑑指標不僅無助教師專業成長，反而變成私校壓榨與控制教師的利器，無助教學研究與服務輔導效能提升，在少子化加劇環境下，教育部應積極研議，避免教師評鑑被惡性連結為資遣教師的手段，悖離大學法第21條立法精神，也籲請教育部應積極督促大葉大學踐行行政中立與程序正義原則，召開公聽會重新啟動教師評鑑辦法修正案。

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