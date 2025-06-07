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全球化時代過了 宏碁陳俊聖：當前國際化人才要有三大能力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
宏碁董事長暨執行長陳俊聖7日上午受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講中指出，現在國際化的人才標配有三點，第一掌握語言能力，第二文化鑑賞(cultural appreciation)，對文化有認識、了解、掌握，第三要能「接地氣」。陳美玲／攝影
宏碁董事長暨執行長陳俊聖7日上午受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講中指出，現在國際化的人才標配有三點，第一掌握語言能力，第二文化鑑賞(cultural appreciation)，對文化有認識、了解、掌握，第三要能「接地氣」。陳美玲／攝影

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖7日上午受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講中指出，現在國際化的人才要具備三條件，語言能力、文化鑑賞力，還要接地氣。

陳俊聖表示，全球趨勢變了；過去「全球化」是從最低成本的地方，找到你要的解決方案，然後賣到最高價值的地方，當中企業創造出獲利，這就叫做「全球化」；台灣的產業在全球化的過程中，曾經有個很好的位置，尤其利用便宜的人力、做代工，台灣產業起飛了。

不過，陳俊聖指出，現在的員工要面對的是國際化的場域，就像台積電要到全球設廠、設點；宏碁外派泰國同事，去了一年就會泰文，而且說聽能力是不錯的。

他認為，現在國際化的人才標配有三點，第一掌握語言能力，第二文化鑑賞(cultural appreciation)，對文化有認識、了解、掌握，第三要能「接地氣」，要創造出家的感覺，就像我曾經住在北京，你要知道「砍大山（閒聊）」是什麼。

陳俊聖表示，各位找工作大概怎麼找，選擇可分成下中上、三策；首先「會做但沒那麼喜歡」、下策，「不會做但很喜歡、想要去哪邊學習」、也是下策。「很喜歡又會做」、中策。「不喜歡也不會做」、上策，因為這有可能是繼承家業、恭喜你是二代，這個最難拒絕。

陳俊聖指出，各位需要選擇的時候，可能會有掙扎、可能會考慮很多，但回過頭來看，有選擇都比沒有選擇要好。最後，祝願各位，「The Best is yet to come（最好的即將到來）」。

陳俊聖 宏碁 台積電

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