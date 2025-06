全球化時代過了 宏碁陳俊聖：當前國際化人才要有三大能力

宏碁(2353)董事長暨執行長陳俊聖7日上午受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講中指出,現在國際化的人才要具備三條件,語言能力、文化鑑賞力,還要接地氣。

陳俊聖表示,全球趨勢變了;過去「全球化」是從最低成本的地方,找到你要的解決方案,然後賣到最高價值的地方,當中企業創造出獲利,這就叫做「全球化」;台灣的產業在全球化的過程中,曾經有個很好的位置,尤其利用便宜的人力、做代工,台灣產業起飛了。

不過,陳俊聖指出,現在的員工要面對的是國際化的場域,就像台積電要到全球設廠、設點;宏碁外派泰國同事,去了一年就會泰文,而且說聽能力是不錯的。

他認為,現在國際化的人才標配有三點,第一掌握語言能力,第二文化鑑賞(cultural appreciation),對文化有認識、了解、掌握,第三要能「接地氣」,要創造出家的感覺,就像我曾經住在北京,你要知道「砍大山(閒聊)」是什麼。

陳俊聖表示,各位找工作大概怎麼找,選擇可分成下中上、三策;首先「會做但沒那麼喜歡」、下策,「不會做但很喜歡、想要去哪邊學習」、也是下策。「很喜歡又會做」、中策。「不喜歡也不會做」、上策,因為這有可能是繼承家業、恭喜你是二代,這個最難拒絕。

陳俊聖指出,各位需要選擇的時候,可能會有掙扎、可能會考慮很多,但回過頭來看,有選擇都比沒有選擇要好。最後,祝願各位,「The Best is yet to come(最好的即將到來)」。

商品推薦