超扯！逢甲大學畢典2家長開戰被迫喊停 校方終於道歉了

台中逢甲大學某系昨晚舉辦畢業典禮，因為涉及性平事件，有2名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典因此被迫取消，讓與會畢業生炸鍋，有人哀號「我爸特地從馬來西亞過來…結果遇到這種事情 」。校方下午聲明表示遺憾，向畢業生及親友表達歉意，並與機電系研擬於6月下旬補辦典禮。

有多名畢業生畢典後在Threads上紛紛PO文、PO影片，表達對畢業典禮被迫喊停表達不滿。從影片中可以看到，畢典正準備進行時，其中一名家長從座位席中站起，開始對著舞台上的老師提出質疑，有些家長試圖緩解打圓場，另一邊的家長也加入戰局。

根據學生轉述，起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛。當A家長發現B家長的兒子也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。B家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下。校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤2小時，最終宣布取消。此舉讓其他家長和畢業生難以接受，引發全場嘩然與不滿。

有畢業生在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」；其他畢業生、脆友紛紛留言撻伐「畢典出大包，全場DELAY2小時才宣布延後擇期再辦，其他畢業生都不是人了？」「家人特地從國外飛回參加結果停辦？」「這是小學處理的水準嗎？」「學校處理的很爛」、「性平案問題？那應該是先禁止加害者參加才對吧？怎麼可以因為加害者關係，就影響全部的人。」

逢甲大學在今天下午1時37分發表聲明表示，逢甲大學深表遺憾，針對畢典發生突發情形深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

逢甲大學說明，昨晚典禮開始前，因現場出現涉及該校性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商，並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮。

逢甲大學指出，校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

逢甲大學表示，校方懇切呼籲媒體與社會大眾，尊重學生隱私及校園性平案件的保密程序。過度關注與報導，恐造成當事人及其他學生的再次傷害。逢甲大學將依相關法令，秉持公正、保密原則持續處理性平案件，並呼籲各界共同守護學生的尊嚴、安全與權益。 逢甲大學有畢業生上網投訴，某系昨天的畢典因為涉及性平事件，延誤2小時後取消；校方尚未回應。圖／讀者提供

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