嘉南藥理大學舉行2025「嘉人遠颺 藥放光華」畢業典禮，歡送大學部及碩士班2600多名畢業生。今年也是首屆新南向越南專班畢業典禮，增添跨國交流意義。

典禮以學生自創畢業歌曲「和你寫下的故事」表演揭開序幕，現場洋溢著師長與親友的祝福與感動。這屆畢業生四年前因疫情而錯過高中畢業典禮，如今迎來大學畢業，為補足這批學生求學生涯的遺憾。嘉藥課外活動組特別設計多個拍照打卡景點，將教室大黑板搬至戶外並搭配課桌椅，重現熟悉上課場景。

彩色傘步道為校園增添青春繽紛活力，寓意嘉藥畢業生撐起夢想，閃耀未來，讓畢業生一次擁有高中與大學的畢業回憶。典禮前校長張翊峰特別利用AI軟體錄製經典歌曲「十年」，並在典禮上播放，與學生一同回味青春，算是送給畢業生無限的祝福。

嘉藥傳統「贈樹儀式」由多媒體與職安系畢業生莊凡萱、林景祥代表，回贈當年入學時校方所贈樹苗，象徵學子從新生到畢業的蛻變與感恩。畢業生代表邱靜雯、周泰軒、鐘珮瑜、廖柏凱及黃煒芯則以合唱組曲形式，為自己的大學生涯作一個完美的告別，也象徵所有畢業生將踏上人生另一個階段。

藥學系學生姚宥安與班上同學共同創作並拍攝MV作品「藥途」，獻給藥學系大五畢業的學長姐及即將實習的大四學生，這首「零成本、誠意滿分」的畢業歌曲，道出在嘉藥求學期間的酸甜苦辣生活，熬夜備考、臨時抱佛腳到終於「歐趴」、滿載嘉藥人獨有的青春記憶。

校長張翊峰致詞表示，隨著生成式AI快速發展，世界正邁向「AI無處不在、無所不能」的未來，AI已不再只是工具，更是人類思考與創造力的延伸。校方積極投入AI領域，在第二期高教深耕計畫中獲創新高破億經費補助，將持續建構AI應用環境，強化AI教學能量，推動跨域整合與教學創新，讓每位學生畢業前都能具備AI應用與判讀能力。他鼓勵畢業生運用自己的專業、熱情與善良，去影響及幫助他人，並以智慧與韌性，成為市場上無法取代的人才，祝福畢業生展翅高飛，鵬程萬里，找到屬於自己的道路，昂首前行。 嘉南藥理大學獲破億補助投入AI，畢業典禮展現AI元素。圖／校方提供 嘉南藥理大學獲破億補助投入AI，畢業典禮展現AI元素。圖／校方提供 嘉南藥理大學獲破億補助投入AI，畢業典禮展現AI元素。圖／校方提供 嘉南藥理大學獲破億補助投入AI，畢業典禮展現AI元素。圖／校方提供

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