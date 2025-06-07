陽明交大畢業生演講 宏碁陳俊聖：「兩大能力」、工作游刃有餘

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖7日上午受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講，演講中分享，進入職場，面對問題時，要有「保持樂觀」、「好的論述能力」擁有這兩大能力，會讓你工作游刃有餘。

不到40歲接下英特爾亞太區「本土」總裁、又曾是台積電（2330）最年輕的副總，宏碁集團董事長陳俊聖7日在受邀到國立陽明交通大學對畢業生演講中率先恭喜畢業生，贏得了陽明交大這樣一個「漂亮」的學位」；「漂亮」的學位，相信這個學位跟各位的「第一份」工作有高度相關，關鍵字是「第一份」。

陳俊聖表示，常常有人跟我說，你人生一路順風、是人生勝利組，那你人生當中有什麼挫敗，大家不只想聽我說、你人生怎麼成功，甚至想聽我說、人生怎麼挫敗；各位都是「學霸」，就是書得很好、「學霸」，可能今天以前你都是「學霸」，今天以後你進入職場，變成「職霸」。

陳俊聖指出，他在起跑的過程，相當的勉強跟上，在讀書的時候，做的惡夢都是「考試」，笑說「畢業後做的惡夢，仍然是考試」，已經有點PTSD創傷後症候群，想到考試就想到人生中有創傷；自嘲大學聯考、數學只有「9分」，這是我一輩子沒考過的最低標，而且在我人生中最重要的考試，「考了9分」，對我當時是非常大的打擊。

不過他表示，現在想想，也沒什麼關係，因為在任何情況下，最重要的是「樂觀的心情」，「樂觀才是王道」。

陳俊聖說，當年台積電創辦人張忠謀更寫了「optimism is a competitive advantage（樂觀是競爭優勢）」5字箴言給他，他將同句話送給畢業生，「當你面對陽光時，問題就拋至身後，如果你要一直看問題，那陰影會愈來愈長」，不斷面對陽光，相對地你的問題也不會那麼大。

陳俊聖指出，除了樂觀，就是要有「好的論述能力」；在開拓北京業務時，北京有一個用語「天橋把士」，就是現在的街頭藝人；他說，有三種街頭藝人，第一「能說不能打」、就是假把士，第二「能打不能說」、那是傻把士，最厲害的是第三種「能說又能打」、這才是真的，要祝願大家、提醒大家不是「假把士」，更不希望各位是練就一身的「傻把士」，最重要的是「真把士」，就是能打又能說，希望大家「能打又能說」。

另外，陳俊聖表示，另一工作上很重要的能力，就是好的論述表達能力，而全面、有條理的述說，「就叫做論述」。

他認為，「好的論述能力」，要做好三大關鍵，包括講話的內容、講話的語氣、身體語言；掌握語言能力，要對文化有認識、了解、掌握，而且接地氣的表達，三部份都做好才是「論述」。

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