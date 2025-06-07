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蔡明忠與畢業生分享為人處事三原則：自省、同理他人 並保持地球觀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
富邦集團董事長蔡明忠與畢業生分享為人處事三原則：自省、同理他人，並保持地球觀。記者李珣瑛／攝影
富邦集團董事長蔡明忠與畢業生分享為人處事三原則：自省、同理他人，並保持地球觀。記者李珣瑛／攝影

富邦集團董事長蔡明忠7日與畢業生分享他的為人處事三原則，分別是：自省、同理他人，並保持地球觀。他自謙演講無法金句連發，僅提供自已的人生經驗供即將邁入社會的畢業生們參考。

蔡明忠應國立陽明交通大學邀請，擔任新竹光復校區畢業典禮的演講貴賓。他表示，今天抱病出席，是因為輕忽三天前的一個小感冒，高估自己的體能，仍然按行程上班、及參加晚間的應酬，導致被醫生診斷為罹患急性鼻竇炎，這是他不自量力的結果。

蔡明忠上述以自身案例，說明他的「自省」原則。他自言，他的優點是：反應快、精力好，但缺點是：缺乏耐性，容易亂發脾氣。為此，他養成睡前自省的習慣，將一天發生的事「再刷一次」，並思考如何重來，是否可以處理得更好。

他認為，了解自己的優缺點，對生涯規劃有助益。勸戒年青人切忌眼高手低，得意不能忘形。而持續透過自省，誠實地與自已對話，更能達成不忘初衷、堅持信念的目標。

其次，以同理心面對他人，才能處理好人際關係。蔡明忠說，他最好的朋友中，就包括結交於大學時同寢室的室友。而堅強的朋友圈（包括家人、工作夥伴等），會是人生中最大的後盾與資源。

至於「地球觀」，僅管國際情勢變化快速，蔡明忠指出，人與人的連結無法切斷，建議青年們保持「地球人的胸懷」。面對氣候變遷的挑戰，他選擇從自身做起，每股爬25層樓梯抵達土辦公室，既節電又健身，還能與地球共好。

蔡明忠答覆學子提問如何因應AI時代指出，他認為，利用AI快速得到的答案，不等於學問，唯有「深思慢學」，享受求知的里程，並維持終身學習的習慣，培養出跨域能力，才能面對變動的時代。

他最後舉自己在美國研究所畢業後，求職過程的失敗經驗，建議社會新鮮人要勇於離開舒適圈、勇於嚐試不同事務，挑戰自我，方能找到適合自己的道路。

蔡明忠 董事長 AI

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