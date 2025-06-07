中山大學AI²畢業登場 融合科技、人文打造跨域人才

中山大學今舉行畢業典禮，全場主軸圍繞在人工智慧趨勢，主視覺以「AI²」教育理念融合科技、藝術、人文與理性，獨樹一幟，也贈送象徵AI²晶片意象的紀念提袋，鼓勵畢業生以開放態度擁抱AI時代，勇敢跨域兼容並蓄，開啟人生新旅程；校方並設置5處打卡點，讓畢業生留下校園角落身影。

國科會主委吳誠文受邀在畢典致詞，他提到20世紀新儒家唐君毅名言，鼓勵畢業生以精神志願開拓學問空間、在信疑開悟中精進、將命運價值由自己賦予，強調生命歷程不可控，卻能主動賦予意義。

他分享自身擔任少棒投手克服危機的經歷，「關鍵時刻若有人相信你，就要全力以赴，不負所託。前提是，你平常就必須努力，讓人願意相信你」勉勵畢業生主動出擊、創造機會。

今年畢業生共3626人，包括大學部1252人、碩士班2204人與博士班170人，除典禮外，也同步網路直播，開放親友線上參與，典禮最高潮是全體師長合唱「我的未來不是夢」獻上祝福，學校也特製象徵AI²晶片意象的紀念提袋贈予畢業生。

校長李志鵬指出，AI不是洪水猛獸，而是「打開想像之門的鑰匙」，學校以藝文與包容、前瞻與創新為核心理念，培育跨域整合、具創造力與國際觀的人才，他鼓勵畢業生持續學習、敢於挑戰，讓AI成為成長與突破的助力，成為時代的創造者與領航者。

校友總會理事長、欣巴巴事業董事長黃烱輝也說，職場競爭激烈，唯有獨立思考才能在瞬息萬變的國際局勢中立足，面對兩極地緣政治挑戰，青年應積極思辨未來處境，勇敢做出選擇。

創意打卡活動也很受歡迎，在校園5處設立限定打卡點，包括隧道口、運動場、菩提樹下、360藝文空間與海科院，讓畢業生蓋章留念、回顧校園記憶，透過虛實整合、科技與藝術交融的畢業典禮，為畢業生留下獨特回憶。 中山大學畢業生在校園打卡點留下回憶。記者郭韋綺／攝影 中山大學今年畢業生共3626人。記者郭韋綺／攝影 中山大學今天畢業典禮，師長合唱「我的未來不是夢」獻上祝福。記者郭韋綺／攝影 國科會主委吳誠文勉勵畢業生出動出擊、創造機會。記者郭韋綺／攝影 中山大學畢業生在校園打卡點留下回憶。記者郭韋綺／攝影 中山大學校長李志鵬鼓勵畢業生擁抱AI時代。記者郭韋綺／攝影 畢業生拿到象徵AI²晶片意象的紀念提袋，相當開心。記者郭韋綺／攝影

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