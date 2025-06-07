蔡明忠陽明交大演講 揭露一生處事三原則：自省、同理他人、地球觀

陽明交通大學今日舉行113學年度畢業典禮，邀請富邦集團董事長蔡明忠擔任演講嘉賓，蔡明忠開場時，強調總結自己一生做人處事所信守的三大原則，就是要能：「自省」、「同理他人」，更要有「地球觀」，「當大學畢業，面對未來前途茫茫，不知從何開始，就勇於離開自己的舒適圈，勇於嘗試不同事物，才能找到一條適合自己發展的道路」。

蔡明忠娓娓道來，描述自己多年來，始終銘記「一日三省吾身」古訓，總在就寢時，將當天所有事情「重溫舊夢、再刷一次」，

他說，「自省」就是：一個人需要誠實面對自己，常常跟自己對話。由於人很難對他人百分之百坦誠，但自己騙不了自己，人沒有天生完美，所以透過不斷跟自己對話和辯證，了解自己的優缺點，對人生規劃會有很大幫助，「我常常勸年輕人切忌成為一個眼高手低的人，所以能夠在失意的時候安慰自己、在得意的時候也提醒自己，這樣才會有非常平衡的人生」，蔡明忠說。

蔡明忠並以當年籌備高鐵建設的回憶為例，被人家揶揄是「小孩玩大車」，當財務遇到窘境，還被他人說是「金光黨」，「我當時的做法就是：一直不斷跟自己對話，」蔡明忠說，他的想法就是：要將台灣西部打造成一日生活圈。因為對他而言，高鐵不只是一條鐵路，而是一個高速捷運。

直至如今，他看見台灣高鐵發車頻繁、普設車站、南來北往，串連了西部科技園區、打造出台灣半導體走廊，「這就是我們當時的初衷」。因此，他勉勵同學要持續與自己對話、確立信念。

提及「同理心」，蔡明忠描述，人類是群居動物，無法離群獨居，人生最重要的就是能有好伴侶、好朋友，工作上有好夥伴，而人際關係要處理好，就必須保持對他人的同理心。他描述自己和大學同學至今仍是最好的朋友，相交時沒有利害關係，才能真正變成一輩子的朋友，「各位在未來工作上，一定要知道：有堅強的朋友，才是你最大的後盾與資源」。

而地球觀則是同學們未來即將面對的更大層面：社會跟世界。蔡明忠說，「我們從自省出發、同理他人，最後也要想想：我們對社會能夠做些什麼？」

他語重心長地說，「大家可能感覺：我們現在談的都是世界怎麼分裂，但人與人的連結沒辦法被切斷，人性更沒有辦法被分割，人類應該是命運共同體，尤其各位Z跟G世代同學們，應該要有地球人的胸懷，任何地球上發生的大小事，都跟我們息息相關」。

蔡明忠舉例，面對全球最大挑戰如氣候變遷，同學就要思考「我們如何從生活上的小處著手，隨手關燈、垃圾減量、綠色消費，能爬樓梯就不要坐電梯，從這些小處做起，就能關懷地球」。

「我自己過去辦公室在25樓，」蔡明忠說，「我每天都不坐電梯，就爬25層樓去辦公室」，因為一方面可節電、一方面能健身，「我相信各位在生活上一定可以找到，比這種爬樓梯更一舉兩得，能為自己好、也對社會好的事情」，他並勉勵同學未來在工作上，將專業與永續結合，改善工作流程與客戶服務，跟地球共好。

商品推薦