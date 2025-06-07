陽明交大畢業生二問蔡明忠：AI時代該有的心態？你遇到的最大挑戰？

富邦集團董事長蔡明忠今（7）日出席陽明交通大學113學年度畢業典禮，擔任演講嘉賓時，指出AI技術雖能讓學習更快速、更易於取到答案，但「找到答案不等於學問」，他建議畢業生在求知過程中，要學會「深思慢學」，珍惜傳統知識的探索方式，不急於達到目的地，反而應享受求知旅程，擁抱較慢的那一條路，「因為它往往更富有智慧與理解，也更能激發好奇心與創造力」。

蔡明忠今日在演講尾聲，提及學校轉告畢業生最想像他請益的兩個大哉問，一是「在AI快速發展，國際情勢不斷變動，變遷更加迅速的世界裡，大學剛畢業的社會新鮮人，應該具備什麼樣的心態？去面對接下來的挑戰？」

第二個問題則是「在我（指蔡明忠）大學剛畢業時，我遇到最大的挑戰是什麼？這樣的挑戰，現今大學畢業生還會遇到嗎？抑或會因時代不同，而有所改變？」

針對第一個問題，蔡明忠感嘆，AI的快速發展，造成大家Fear of missing out（錯失恐懼症）的集體焦慮，大家都深怕落後。但他認為，當AI時代來臨，更需要跨領域人才和「終身學習」的心態。

蔡明忠說，每個人都可以透過終身學習，厚植自己面對變動的實力與韌性，「終身學習是個人成長跟專業發展不可缺的一環，它讓我們能應對新挑戰、保持競爭力，促進自我提升，最終得以創新」。

針對第二個提問，上月才前往美國母校喬治城大學（Georgetown University）受頒名譽博士學位的蔡明忠，回憶40多年前初到美國留學的經歷，當年初次出國，面對文化衝擊與未知未來，內心充滿恐懼，「這一切的景象都還歷歷在目，那在我人生中，是第一次坐飛機、第一次出國」，他感性地說，自己初到美國，一切事物、文化衝擊都是挑戰，「一個從來沒有離過台灣的年輕人，跟各位年紀差不多，那時面對未來或未知的這種恐慌，不亞於此刻的各位」。

他回憶自己研究所畢業後，原本計畫通過美國律師資格考試，便開始密集補習準備，但因未完成美國法學院三年課程，再加上「英文也不夠好」，三個月後自覺「這條路可能走不下去」，因此果斷轉換方向：打算憑畢業論文中關於GATT（WTO前身）的研究成果，嘗試進入台灣經濟部擔任貿易談判研究助理，沒想到「也不得其門而入」。

在一次偶然機會下，蔡明忠發現當時一家默默無聞、剛進軍紐約的日本某家產物保險公司，正在美國籌備開辦分公司，因為缺乏競爭者，他順利錄取成為第一批員工。儘管當時對保險一無所知，但因公司安排他進修相關專業，才讓他對保險業有了全新理解與興趣，「我才真正豁然開朗，覺得：即便這條路到最後，是回來幫忙父親的家業，應該也是條值得繼續走下去的路」。

蔡明忠今以當年赴美求學和畢業求職的兩段往事，感性勉勵畢業生：四年的大學教育已經為各位厚植邁向人生下一章的基礎，「希望大家能夠善用自省、同理、地球觀，我自己認為的三個法寶，練習深思慢學、奉行終身學習，並不斷挑戰自己，你們一定會有一個非常精彩的人生」。

商品推薦