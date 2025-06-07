宏碁董事長出席陽明交大畢典 陳俊聖：國際化人才3技能 接地氣創造家的感覺

宏碁董事長陳俊聖7日出席陽明交大畢業典禮，他以自身橫跨英特爾到宏碁的職涯經驗，勉勵年輕人走出學霸階段，勇敢迎接職場挑戰。他指出，世界已從「全球化」轉向「國際化」，未來的人才必須具備三大實戰技能：語言能力、文化掌握力，以及能融入在地與人共感的「接地氣」。

學歷只決定起跑點 職涯走向靠經驗與態度

陳俊聖指出「陽明交大的漂亮學位，和你第一份工作的關聯度非常高；第二份工作與第一份有關；但到了第三份，學位的影響力就變得有限。」

他以自身經歷為例，從數學只考9分的大學聯考低潮，到三十幾歲擔任英特爾全球副總裁、外派12年，最後接任宏碁CEO的經歷為例，分享縱使「職涯會有起伏，但樂觀就是競爭力。」

他也秀出前老闆同時也是台積電創辦人張忠謀寫給他的名言，樂觀就是競爭力，勉勵畢業生：當你面對陽光，問題就在你背後；當你只盯著問題，陰影會越來越長。鼓勵畢業生保持正面思維。

職場需要「真把式」：能說也能做

陳俊聖強調，從學校走入職場，不能只靠成績，更要「說得出、做得到」。他以北京天橋的街頭藝人五花八門把式為例，點破：能說不能打是假把式，能打不能說是傻把式，能說又能打才是真把式。

他表示，未來社會重視的不只是溝通技巧，更講究論述能力（Articulation），而這包含三大要素，包括內容好且豐富，表達的方式、善於運用身體語言讓人印象深刻。

從全球化走向國際化 未來三技能不可少

談到宏觀環境，他指出過去幾十年是全球化時代，台灣憑藉低廉勞動力與代工能力在全球佔據好地位。如今產業從全球化進入「國際化」階段，不只是宏碁160個跨國據點，台積電也在全球設點，國際化意味著每個人都要有新能力，包括語言及文化、在地認同感等生存力。

他分享自身曾外派北京及矽谷工作生活多年為例，北京人提到砍大山，就要知道是在說閒聊建立關係，這將是國際化人才標配。語言能力之外，還要能理解當地文化，最終要在那個地方創造家的感覺，夠「接地氣」才是真正的國際競爭力。

選擇比天賦重要 有選擇就值得慶祝

面對未來職涯選擇，他用幽默語氣總結三種常見選擇困境：會做但不喜歡、喜歡但不會做、既不會做也不喜歡（他打趣說可能是家族事業接班），但無論如何，「有選擇，一定比沒選擇要好。」

陳俊聖也分享加入宏碁後創造的內部文化。他指11年前加入宏碁時，就創立CEO特助制度，希望高階主管與年輕人互學。他常到各地據點與員工交流，從中找到價值與機會。他提到，第一次分享的好消息就是拉丁美洲一次賣出300台投影機的小勝利，這個傳統延續至今，內部員工會互通好消息，在他信仰宗教後，才發現這就像是「福音」讓同仁在黑暗挑戰中注入希望。

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