見證女兒杜芃閣畢業時刻 非洲爸爸遠從史瓦帝尼趕來

弘光科技大學今天舉辦畢業典禮，由來自7國或地區畢業生上台發表畢業感言，其中更有一位來自非洲史瓦帝尼的父親，遠渡重洋見證女兒杜芃閣的畢業珍貴時刻，杜芃閣上台致詞時指出，台灣擁有完善且強大的醫療制度，在公共衛生領域是世界領導者，因而選擇來台灣念研究所，而爸爸也用英文感謝學校及師長對女兒的栽培。

弘光科大今年畢業典禮在毓麟館分三場舉行，第一場由醫療健康學院、國際餐旅學院合辦，就安排了來自日本、史瓦帝尼、馬來西亞、越南、澳門、香港及本國等7個國家或地區、共16名各系的畢業生代表致詞，展現國際化教育成果；其中，健康事業管理系研究所畢業生杜芃閣的父親，更是特地遠從非洲邦交國史瓦帝尼搭飛機10餘小時，來台參加女兒的畢業典禮，見證女兒學成畢業。

健管系研究所畢業生杜芃閣指出，因為台灣擁有完善且強大的醫療制度，因而選擇來台灣念研究所，由於初期只會一點中文，這四年對她來說，是非常深刻且轉變巨大的人生階段，感謝所有師長、同學的協助，讓她慢慢適應，並在專業層面獲得成長，特別是在畢業的這一天，能夠看到爸爸及叔叔都來到台灣出席自己的畢業典禮，非常感動。

杜芃閣說，健康就是力量，未來目標是希望應用所學，改善醫院系統，或與全球健康組織合作，以促進發展中國家推動健康管理，以台灣在公共衛生領域是世界領導者的經驗，讓健康措施更具親近性、影響性與擴展性。

校長蘇弘毅指出，在場畢業生經歷疫情帶來的挑戰與轉變，而更堅定、更有韌性。畢業此刻，正逢世界經濟快速變化，物價波動、產業轉型、科技日新月異，未來或許充滿未知，但同時也蘊藏無限的機會。相信在弘光所累積的知識、技能與人際關係，將成為最堅實的後盾。 弘光科大今天畢業典禮一位來自非洲的健康事業管理系研究所畢業生杜芃閣上台發表畢業感言。圖／弘光科大提供 弘光科大今天畢業典禮分為3場，分別安排7個國家或地區、共16名畢業生代表致詞。圖／弘光科大提供

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