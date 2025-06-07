見證女兒杜芃閣畢業時刻 非洲爸爸遠從史瓦帝尼趕來
弘光科技大學今天舉辦畢業典禮，由來自7國或地區畢業生上台發表畢業感言，其中更有一位來自非洲史瓦帝尼的父親，遠渡重洋見證女兒杜芃閣的畢業珍貴時刻，杜芃閣上台致詞時指出，台灣擁有完善且強大的醫療制度，在公共衛生領域是世界領導者，因而選擇來台灣念研究所，而爸爸也用英文感謝學校及師長對女兒的栽培。
弘光科大今年畢業典禮在毓麟館分三場舉行，第一場由醫療健康學院、國際餐旅學院合辦，就安排了來自日本、史瓦帝尼、馬來西亞、越南、澳門、香港及本國等7個國家或地區、共16名各系的畢業生代表致詞，展現國際化教育成果；其中，健康事業管理系研究所畢業生杜芃閣的父親，更是特地遠從非洲邦交國史瓦帝尼搭飛機10餘小時，來台參加女兒的畢業典禮，見證女兒學成畢業。
健管系研究所畢業生杜芃閣指出，因為台灣擁有完善且強大的醫療制度，因而選擇來台灣念研究所，由於初期只會一點中文，這四年對她來說，是非常深刻且轉變巨大的人生階段，感謝所有師長、同學的協助，讓她慢慢適應，並在專業層面獲得成長，特別是在畢業的這一天，能夠看到爸爸及叔叔都來到台灣出席自己的畢業典禮，非常感動。
杜芃閣說，健康就是力量，未來目標是希望應用所學，改善醫院系統，或與全球健康組織合作，以促進發展中國家推動健康管理，以台灣在公共衛生領域是世界領導者的經驗，讓健康措施更具親近性、影響性與擴展性。
校長蘇弘毅指出，在場畢業生經歷疫情帶來的挑戰與轉變，而更堅定、更有韌性。畢業此刻，正逢世界經濟快速變化，物價波動、產業轉型、科技日新月異，未來或許充滿未知，但同時也蘊藏無限的機會。相信在弘光所累積的知識、技能與人際關係，將成為最堅實的後盾。
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