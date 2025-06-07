逢甲畢典遭鬧場 律師曝校方該做1事：危機處理能力不行

逢甲大學某系昨天畢業典禮因性平事件的兩方家長在現場開罵，都不願離開，導致畢典延誤2小時後取消。對此，律師林智群表示，學校是可以採取一定措施減少雙方互動，這個措施包含將兩個人隔開在對角線位置，這個時候如果被害人家長還要爭執，就是被害人家屬自己堅持與加害人進行互動，責任不在學校。

林智群表示，難道學校要派專人陪同，確認性平事件的兩個人在校園內碰不在一起嗎？學校有那麼大的責任嗎？

他說，逢甲大學工作人員任由雙方家長在那裡互罵，長達兩個小時沒辦法處理，最後宣布不舉行畢業典禮，這個危機處理能力真的不行。

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