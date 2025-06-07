快訊

畢業季限定！「畢業聚餐美食優惠」最強懶人包…火鍋、燒肉包場師生同樂又省錢

美女主播疑似罹癌！親吐心聲：想活著陪孩子長大

北市松山區嚴重車禍！汽車高速衝撞剛起步遊覽車...2人無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。記者尤聰光／攝影
國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。記者尤聰光／攝影

國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。陳說，「謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜」。

陳樹菊說，自己沒讀過書，但始終知道做人處事的道理，要懂得知足、懂的感恩，所以我有多少能力，就做多少事回饋社會。

授頒由縣府副縣長王志輝擔任引言，陳樹菊的母校仁愛國小校長曹音鵬帶領學童獻花。馬偕醫院、阿尼色弗兒童之家、佛光山等曾受陳樹菊女士捐贈的機構代表也到場觀禮。

王志輝表示，陳樹菊一生承擔家庭重任，同時不忘關懷社會，身體力行「自助互助、扶弱濟困」的精神，其大愛善行，堪為師生楷模。其崇高品格與無私奉獻，誠為各校之光。

陳樹菊民國39年生於雲林縣，其後定居台東；幼年喪母後，她一肩挑起照顧家庭的責任，在光線昏暗、狹仄逼人的中央市場裡勤奮工作，每每成為中央市場最後營業的攤位。

面對命運殘酷的打擊，她無懼無畏，毫不退縮，資助兄長就學、撫養弟妹成人。積累賣菜微薄的分毫收入，濟助弱勢與奉獻台東醫療和教育體系，數十年來累積捐款數千萬元。那佝僂的背影，慈祥的笑容，是中央市場微弱光線中，最令人感動的所在。

自82年起，陳遵照父親遺願捐贈不少學校，盡管因被倒會而影響經濟狀況，但仍「一諾百萬」，捐款1百萬元給收容孤兒的阿尼色兒童之家和醫療機構。

陳樹菊的善行也屢獲國際肯定，陸續榮獲時代雜誌年度最具影響力時代百大人物「英雄」第8位、富比士雜誌亞洲慈善英雄人物榜第48位、讀者文摘第4屆亞洲英雄，教育部頒贈一等教育文化獎章等殊榮，彰顯了無私大愛的深遠影響。

2018年更有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。這位來自傳統市場的平凡女子，以最不平凡的愛心，讓臺灣的溫暖情懷在國際舞臺上閃閃發光。

面對東大授予名譽博士的提議，陳樹菊一度謙虛婉拒，表示「學養德性不足，不敢受此學位」。最終在校長鄭憲宗以讓愛傳出去的精神動之以情後，陳樹菊深受感動，欣然接受。

東大表示，頒授陳樹菊女士名譽博士，不僅是對其慈善精神的致敬，更希望藉此激勵全校師生與社會大眾，學習其堅持初心、關懷社會、實踐公益的精神，共同打造溫暖且充滿希望的社會。

國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（左）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。記者尤聰光／攝影
國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（左）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。記者尤聰光／攝影

陳樹菊 捐款 台東

延伸閱讀

東海岸發現神秘巨石！東大研究團隊：可能是「海嘯石」

69歲艾偉老態坐輪椅！女兒探班就哭：完全不能接受

金門贈綠島太武輪遭嫌速度慢 台東縣府：抗浪性佳

綠島「太武輪」整修改造欲花1.2億元 議員：不如買新船

相關新聞

超扯！2家長開戰…逢甲大學這場畢典竟被迫喊停 炸鍋了

台中逢甲大學某系昨舉辦畢業典禮，有畢業生投訴，因為涉及性平事件，兩方家長對峙開罵，要求對方離開，校方調解無效，畢典延誤2...

獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜

國立台東大學今天舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風...

中山、高雄大學合併議題升溫 兩校同意重啟研議併校

高雄大學昨天召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，校務會議代表120人中，經清...

川普限制哈佛外籍生簽證 台大提出「訪問生專案」搶才

美國總統川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查。國立台灣大學今舉行113學年度...

中山大學AI²畢業登場 融合科技、人文打造跨域人才

中山大學今舉行畢業典禮，全場主軸圍繞在人工智慧趨勢，主視覺以「AI²」教育理念融合科技、藝術、人文與理性，獨樹一幟，也贈...

蔡明忠陽明交大演講 揭露一生處事三原則：自省、同理他人、地球觀

陽明交通大學今日舉行113學年度畢業典禮，邀請富邦集團董事長蔡明忠擔任演講嘉賓，蔡明忠開場時，強調總結自己一生做人處事所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。