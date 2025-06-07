因應國定假增4天 台大研議第17周「課程結束後」開放師生補課

國立台灣大學今舉行113學年度第二學期第二次校務會議，總統府日前公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日。對此，台大研議於114學年第一學期行事曆期末後新增一周，以利教師用於補課。

總統府公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，包括今年下半年教師節、台灣光復節、行憲紀念日等恢復放假，但新增假期，恐影響大學已排定的行事曆，讓部分已規畫的課程受影響。

台大註冊組主任李宏森表示，研議在行事曆上註明，若課程遇國定假日放假日，課程有補課需求者，教師可與學生商議後於周間補課，或於上課結束後的隔周進行彈性上課，並可採用同步與非同步的方式進行。學校也提供配套措施，如開放教師於系統上登記於第17周借用教室，屆時台大系統3校會同步實施。

李宏森也說，若教師選擇在第17周、課程結束後補課，則可能影響到學生的學習規畫，因此建議教師要在課堂大綱上先註明，以利學生因應和準備。

電資學院校務會議代表吳瑞北則表示，之前向教務處提了3個方案但都不被採認。學校提出的方案，是把補課責任推給教師和學生，要教師去跟學生溝通，是否要考完期末考後再回來上課，且誰又要負責借教室。

吳瑞北也說，周一跟周五有兩倍機會比其他日子多放假，但沒有人說學期一定要周一開學，也能參考周五開學，至當學期的周五結束。

工學院校務會議代表謝尚賢則建議，學校可以明定，現在學期都為16周，若碰到放假，教師可以自行彈性處理。學校也能明定第17周就是補課周，由學校行政直接把教室先排妥，但師生要不要補課可自行討論，能免去其他行政流程。

由於校內教師仍有不同意見，台大校長陳文章決議，會將該案提到下周行政會議，讓各院院長再行討論才定案。

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