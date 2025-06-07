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中山、高雄大學合併議題升溫 兩校同意重啟研議併校

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學。圖／本報資料照片
國立中山大學。圖／本報資料照片

高雄大學昨天召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，校務會議代表120人中，經清點現場人數為66人，最後以59票贊成、2票反對、5票棄權通過提案，將重啟研議與中山大學合併議題。

校長陳啓仁表示，未來所有合校評估作業將秉持資訊公開、保障保障本校教職員工及學生各項權益為優先，並將舉辦說明會、公聽會與座談，廣納校內各方聲音，依校務會議決議，籌組合校評估與規畫工作小組，以資訊公開透明，落實教職員生參與機制，進行後續討論作業。

中山、高雄大學合校議題討論已久，過去「校名」爭議停擺多年，今年以來再度升溫。中山大學早在3月5日的行政會議通過支持與高大探究合校可能性，也邀高大校長與一級主管訪問交流。

中山大學在3月底召開校務會議，包含10位學生代表在內共55位出席人員中，以53票贊成、無反對、2人未表態結果，同樣通過重啟合校研議。

雙方校務會議皆通過重啟討論，未來兩校將組「合校工作委員會」，針對合併後發展方向、組織架構等關鍵議題展開實質討論，其中備受關注的校名怎麼取，才能讓兩校都點頭答應，將是一大考驗。

中山大學表示，兩校會分別在校內舉辦說明會、公聽會與座談會，廣納師生與校友意見，未來併校案將再次回歸各自的校務會議表決，形成最終決議。

據了解，若兩校合併推動順利，預計2027年獲教育部核定後，於2028年8月完成合併並揭牌。

國立高雄大學。圖／本報資料照片
國立高雄大學。圖／本報資料照片

高雄大學 中山大學

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