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交通部長陳世凱回母校 勉勵東海大學畢業生傳授3心法

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通部長陳世凱表示，大學同學是人生中重要夥伴，如民進黨高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是他唸東海的同學。記者陳敬丰／攝影
交通部長陳世凱表示，大學同學是人生中重要夥伴，如民進黨高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是他唸東海的同學。記者陳敬丰／攝影

東海大學今天舉辦全校畢業典禮，交通部長陳世凱以校友身分出席，他告訴畢業生，要珍惜周遭同學，未來可能都是人生中的夥伴，如民進黨高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是陳唸東海時的同學，此外若工作繁忙，可以回到母校吃美食，想起自己的初心。

陳世凱2002年自東海大學政治學系畢業，大學時就加入民進黨青年軍，2004年擔任民進黨中區青年競選總部執行長，2010年首度參選台中市議員，以全區最高票當選，2012年、2016年均參選立委未當選，2024年擔任行政院發言人，同年交通部前部長李孟諺因婚外情辭職，陳接任交通部長。

陳世凱說，這一屆東海大學畢業生經歷疫情與很多難題，比過去的畢業生遭遇更多困難，是最有韌性的畢業生，相信能在艱困與變動中找到應對方式；他身為學長，今天參加畢業典禮事與學弟妹聊天，講幾個工作心法。

陳世凱表示，第一點是用心聆聽，先聽別人怎麼說，再講自己的想法；第二，周遭同學是人生重要的夥伴甚至貴人，務必珍惜，高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是他的同學；第三，挫折是常態，從挫折中學習，會更珍惜成功的果實。

陳世凱指出，東海大學的校訓是求真、篤信、力行，「我沒有那麼優秀，但願意努力、踏實、力行。」當他工作繁忙或離開校園太久、忘記初心時，會回到東海大學吃個刈包，五花肉加蛋，回想起初心，祝福每個畢業生走過風雨、體會晴空。

東海大學校長張國恩表示，現在是AI世代，學生要面對AI的黑暗面，如假新聞、假照片、假帳號，怎麼使用AI是這世代必須面對的選擇；此外，這幾年台灣彷彿打開世界副本，從疫情到地緣政治，如何面對全球風暴，是這時代給畢業生的任務。

東海大學董事長吳清邁說，AI發展很快，全世界各國家的菁英都在做這件事，大公司如微軟、Google都在投資AI，必須嘗試新的東西，才能跟上時代的變化。

東海大學今天舉辦全校畢業典禮。記者陳敬丰／攝影
東海大學今天舉辦全校畢業典禮。記者陳敬丰／攝影
交通部長陳世凱回到母校，勉勵東海大學畢業生不忘初心。記者陳敬丰／攝影
交通部長陳世凱回到母校，勉勵東海大學畢業生不忘初心。記者陳敬丰／攝影

陳世凱 東海大學 交通部長

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