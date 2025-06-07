交通部長陳世凱回母校 勉勵東海大學畢業生傳授3心法
東海大學今天舉辦全校畢業典禮，交通部長陳世凱以校友身分出席，他告訴畢業生，要珍惜周遭同學，未來可能都是人生中的夥伴，如民進黨高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是陳唸東海時的同學，此外若工作繁忙，可以回到母校吃美食，想起自己的初心。
陳世凱2002年自東海大學政治學系畢業，大學時就加入民進黨青年軍，2004年擔任民進黨中區青年競選總部執行長，2010年首度參選台中市議員，以全區最高票當選，2012年、2016年均參選立委未當選，2024年擔任行政院發言人，同年交通部前部長李孟諺因婚外情辭職，陳接任交通部長。
陳世凱說，這一屆東海大學畢業生經歷疫情與很多難題，比過去的畢業生遭遇更多困難，是最有韌性的畢業生，相信能在艱困與變動中找到應對方式；他身為學長，今天參加畢業典禮事與學弟妹聊天，講幾個工作心法。
陳世凱表示，第一點是用心聆聽，先聽別人怎麼說，再講自己的想法；第二，周遭同學是人生重要的夥伴甚至貴人，務必珍惜，高雄立委李柏毅、台中市議員林德宇都是他的同學；第三，挫折是常態，從挫折中學習，會更珍惜成功的果實。
陳世凱指出，東海大學的校訓是求真、篤信、力行，「我沒有那麼優秀，但願意努力、踏實、力行。」當他工作繁忙或離開校園太久、忘記初心時，會回到東海大學吃個刈包，五花肉加蛋，回想起初心，祝福每個畢業生走過風雨、體會晴空。
東海大學校長張國恩表示，現在是AI世代，學生要面對AI的黑暗面，如假新聞、假照片、假帳號，怎麼使用AI是這世代必須面對的選擇；此外，這幾年台灣彷彿打開世界副本，從疫情到地緣政治，如何面對全球風暴，是這時代給畢業生的任務。
東海大學董事長吳清邁說，AI發展很快，全世界各國家的菁英都在做這件事，大公司如微軟、Google都在投資AI，必須嘗試新的東西，才能跟上時代的變化。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言