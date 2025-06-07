超扯！2家長開戰…逢甲大學這場畢典竟被迫喊停 炸鍋了
台中逢甲大學某系昨舉辦畢業典禮，有畢業生投訴，因為涉及性平事件，兩方家長對峙開罵，要求對方離開，校方調解無效，畢典延誤2小時後取消，讓與會其他家長和畢業生炸鍋，有學生哀號「我爸特地從馬來西亞過來…結果遇到這種事情 」、「一生一次畢典就這樣毀了！」記者詢問校方此事，回覆「稍晚將有統一回應」。
有多名畢業生畢典後在Threads上紛紛PO文、PO影片，表達對畢業典禮被迫喊停表達不滿。從影片中可以看到，畢典正準備進行時，其中一名家長從座位席中站起，開始對著舞台上的老師提出質疑，有些家長試圖緩解打圓場，另一邊的家長也加入戰局。
根據學生轉述，起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛。當A家長發現B家長的兒子也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。B家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下。校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤2小時，最終宣布取消。此舉讓其他家長和畢業生難以接受，引發全場嘩然與不滿。
有畢業生在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」；其他畢業生、脆友紛紛留言撻伐「畢典出大包，全場DELAY2小時才宣布延後擇期再辦，其他畢業生都不是人了？」、「家人特地從國外飛回參加結果停辦？」「這是小學處理的水準嗎？」
也有脆友抨擊，「學校處理的很爛」、「直接把AB雙方都請離不就好了嗎 」、「性平案問題？那應該是先禁止加害者參加才對吧？怎麼可以因為加害者關係，就影響全部的人。」
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