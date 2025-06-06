北藝大音樂學研討會將於周末舉行 特別邀請國際知名學者演講

大學助理教授如何分配研究和教學，是「殺人誅心」的問題？取得專任職缺後幾乎不會被辭退，在限年升等制度下，「政治正確」的功利生存指南若是「先升等再說」，全心投入研究，教學過得去就好，但學術初心過得去嗎？ 資深學者直言，高教這條路，必須要有與「胡椒鹽（服務、教學、研究）」和平共處的決心。

2025-06-06 07:30