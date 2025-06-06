北藝大音樂學研討會將於周末舉行 特別邀請國際知名學者演講
2025年國立台北藝術大學音樂學研討會將於6月6日及6月7日，在國際會議廳盛大舉行。研討會恰逢傳統音樂學系創系30周年，特別邀請國際知名學者Philip V. Bohlman教授，帶來一場精彩的專題演講：“Sounding Sacred Journey: Crossing Sonic Borderlands in an Endangered World”。
此外，音樂學研究所與傳統音樂學系的學生們，從學士至博士階段，共有12篇精彩論文發表，涵蓋多元的音樂議題。同時也邀請五位攻讀博士學位的系友回校，與大家分享他們最新的研究成果。
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