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清大擴大頭前溪汙染研究 攜手高中職以教育巡守流域

聯合報／ 記者王惠英／新竹即時報導
清大分析與環境科學研究所董瑞安教授分享如何快速檢測水質的行動策略。記者蔡宗儒／攝影
清大分析與環境科學研究所董瑞安教授分享如何快速檢測水質的行動策略。記者蔡宗儒／攝影

新竹縣市超過七成的飲用水取自頭前溪，但該水系面臨多重汙染源，對居民健康形成一大威脅。清華大學昨（5）日舉辦永續論壇，宣布擴大並深化頭前溪相關研究，並攜手高中職成立「大新竹流域學校」行動聯盟，以教育巡守頭前溪流域。

今年清大除了持續進行「底泥檢測與生物毒性研究」、「河川廢棄物AI辨識模型與分析」外，再納入「快速微型化水質檢測分析」、「頭前溪水質汙染關聯性分析」，希望建置頭前溪流域的即時監測及汙染源調查，並經由多種環境數據來源的持續性分析來達成水汙染預警。

清大分析與環境科學研究所教授兼所長周秀專發表最新研究報告，氣候變遷導致降雨型態愈加極端，頭前溪流域在豐水期因暴雨導致底泥擾動與汙染物再釋出，促使鎳、銅、鋅與鉛等重金屬廣泛擴散，加劇汙染情形；細胞毒性實驗進一步顯示，豐水期重金屬與環境荷爾蒙自深層底泥遷移至表層，對腎臟、肝臟及女性生殖細胞也造成顯著損傷，凸顯河川健康風險面臨更大挑戰。

「在人體健康檢測上，我們期待一滴血能知健康；在快速水質分析檢測上，我們同樣希望能做到一滴水知汙染。」清大分析與環境科學研究所講座教授董瑞安指出，一場暴雨從中央山脈下沖到台灣海峽其實只需八小時，因而開發微型化移動式分析技術，只要十分鐘、小樣體積，即能進行多汙染物（如氨氮、重金屬等）的連續分析檢測，快速篩檢水質汙染。

永續與韌性發展中心助理研究員陳俊銘則引用吳順吉教授團隊研究，環境部每個月進行一次河川水質監測，如此長時間的區隔很難論定水質的優劣。「我們未來將同步參考新竹市環保局頭前溪即時監測數據，以5-15分鐘為單一指標觀測單位，並結合AI、大數據分析，才能夠做各種深度分析，瞭解河川汙染指數與不同自然與人為因子的相關性」。

此外，清大亦將相關知識與議題倡議帶入十二年國教，攜手新竹高中、建功高中、新竹高商、竹東高中、曙光女中等五所高中職，透過「一所學校守護一條溪流」行動，協助各校量身打造特色環境課程，共同守護頭前溪流域。

很多新竹在地學生不清楚自己平常喝的水，主要取自頭前溪的地表水，而且是在親自參與頭前溪的水質檢測後，才赫然發現飲用水可能遭受汙染的問題。

竹東高中校長詹文克指出，該校先前已和清大合作開設水質調查與流域課程，加入行動聯盟後更能擴大結合高教資源，猶如站在巨人的肩膀上，有助於學生融合學科知識與探究實作能力，建立公共倡議及社區參與的素養，例如在里民大會發表行動構想等，並將大學社會責任（USR）向下延伸為高中社會責任（SSR）。

在綜合座談與交流中，「串連」成為跨域合作的關鍵字，強調從個人的關注出發，延伸到群體的連結，並打破同溫層，才是推動行動的關鍵。

「大新竹流域學校」行動聯盟成員及守護水域：

清華大學—頭前溪流域

新竹高中—竹市汀甫圳

建功高中—竹市隆恩堰

新竹高商—竹市自來水

竹東高中—竹東洗衫坑

曙光女中—竹市隆恩圳

清華大學攜手新竹縣市5所高中職成立「大新竹流域學校行動聯盟」。記者蔡宗儒／攝影
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清華大學分環所周秀專所長，除了是「清華永續棧」計畫主持人，同時也是「大新竹流域學校行動聯盟」聯盟發起人。記者蔡宗儒／攝影
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清華大學永續棧於5日舉辦頭前溪流域學校行動聯盟暨研究策略與成果發表，在官、民、學、媒體之間，探討如何共同建構更好的水環境。記者蔡宗儒／攝影
清華大學永續棧於5日舉辦頭前溪流域學校行動聯盟暨研究策略與成果發表，在官、民、學、媒體之間，探討如何共同建構更好的水環境。記者蔡宗儒／攝影
聯合報系文化基金會永續長羅國俊(左起)、荒野保護協會榮譽理事長劉月梅、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、經濟部水利署第二河川分署副分署長王瑋、成功大學土木工程學系系主任王雲哲、東海大學研究發展處研發長林惠貞、清華大學永續長林福仁、清華大學分析與環境科學研究所所長周秀專，一同參與綜合座談與交流。記者蔡宗儒／攝影
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