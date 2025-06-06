清大擴大頭前溪汙染研究 攜手高中職以教育巡守流域

新竹縣市超過七成的飲用水取自頭前溪，但該水系面臨多重汙染源，對居民健康形成一大威脅。清華大學昨（5）日舉辦永續論壇，宣布擴大並深化頭前溪相關研究，並攜手高中職成立「大新竹流域學校」行動聯盟，以教育巡守頭前溪流域。

今年清大除了持續進行「底泥檢測與生物毒性研究」、「河川廢棄物AI辨識模型與分析」外，再納入「快速微型化水質檢測分析」、「頭前溪水質汙染關聯性分析」，希望建置頭前溪流域的即時監測及汙染源調查，並經由多種環境數據來源的持續性分析來達成水汙染預警。

清大分析與環境科學研究所教授兼所長周秀專發表最新研究報告，氣候變遷導致降雨型態愈加極端，頭前溪流域在豐水期因暴雨導致底泥擾動與汙染物再釋出，促使鎳、銅、鋅與鉛等重金屬廣泛擴散，加劇汙染情形；細胞毒性實驗進一步顯示，豐水期重金屬與環境荷爾蒙自深層底泥遷移至表層，對腎臟、肝臟及女性生殖細胞也造成顯著損傷，凸顯河川健康風險面臨更大挑戰。

「在人體健康檢測上，我們期待一滴血能知健康；在快速水質分析檢測上，我們同樣希望能做到一滴水知汙染。」清大分析與環境科學研究所講座教授董瑞安指出，一場暴雨從中央山脈下沖到台灣海峽其實只需八小時，因而開發微型化移動式分析技術，只要十分鐘、小樣體積，即能進行多汙染物（如氨氮、重金屬等）的連續分析檢測，快速篩檢水質汙染。

永續與韌性發展中心助理研究員陳俊銘則引用吳順吉教授團隊研究，環境部每個月進行一次河川水質監測，如此長時間的區隔很難論定水質的優劣。「我們未來將同步參考新竹市環保局頭前溪即時監測數據，以5-15分鐘為單一指標觀測單位，並結合AI、大數據分析，才能夠做各種深度分析，瞭解河川汙染指數與不同自然與人為因子的相關性」。

此外，清大亦將相關知識與議題倡議帶入十二年國教，攜手新竹高中、建功高中、新竹高商、竹東高中、曙光女中等五所高中職，透過「一所學校守護一條溪流」行動，協助各校量身打造特色環境課程，共同守護頭前溪流域。

很多新竹在地學生不清楚自己平常喝的水，主要取自頭前溪的地表水，而且是在親自參與頭前溪的水質檢測後，才赫然發現飲用水可能遭受汙染的問題。

竹東高中校長詹文克指出，該校先前已和清大合作開設水質調查與流域課程，加入行動聯盟後更能擴大結合高教資源，猶如站在巨人的肩膀上，有助於學生融合學科知識與探究實作能力，建立公共倡議及社區參與的素養，例如在里民大會發表行動構想等，並將大學社會責任（USR）向下延伸為高中社會責任（SSR）。

在綜合座談與交流中，「串連」成為跨域合作的關鍵字，強調從個人的關注出發，延伸到群體的連結，並打破同溫層，才是推動行動的關鍵。

「大新竹流域學校」行動聯盟成員及守護水域：

清華大學—頭前溪流域

新竹高中—竹市汀甫圳

建功高中—竹市隆恩堰

新竹高商—竹市自來水

竹東高中—竹東洗衫坑

曙光女中—竹市隆恩圳 清華大學攜手新竹縣市5所高中職成立「大新竹流域學校行動聯盟」。記者蔡宗儒／攝影 清華大學分環所周秀專所長，除了是「清華永續棧」計畫主持人，同時也是「大新竹流域學校行動聯盟」聯盟發起人。記者蔡宗儒／攝影 清華大學永續棧於5日舉辦頭前溪流域學校行動聯盟暨研究策略與成果發表，在官、民、學、媒體之間，探討如何共同建構更好的水環境。記者蔡宗儒／攝影 聯合報系文化基金會永續長羅國俊(左起)、荒野保護協會榮譽理事長劉月梅、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、經濟部水利署第二河川分署副分署長王瑋、成功大學土木工程學系系主任王雲哲、東海大學研究發展處研發長林惠貞、清華大學永續長林福仁、清華大學分析與環境科學研究所所長周秀專，一同參與綜合座談與交流。記者蔡宗儒／攝影

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