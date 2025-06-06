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讓愛傳出去 陳樹菊將獲頒台東大學名譽博士

中央社／ 台東縣6日電
曾獲選時代雜誌英雄人物的台東賣菜善心阿嬤陳樹菊，明天將獲台東大學頒授榮譽博士。(聯合報系資料照片。記者尤聰光／攝影)
曾獲選時代雜誌英雄人物的台東賣菜善心阿嬤陳樹菊，明天將獲台東大學頒授榮譽博士。(聯合報系資料照片。記者尤聰光／攝影)

曾獲選時代雜誌英雄人物的台東賣菜善心阿嬤陳樹菊，明天將獲台東大學頒授榮譽博士。陳樹菊原謙辭，校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」理念打動她，典禮上將發表感言。

國立台東大學將於7日舉辦畢業典禮，學校今天發布媒體通知，將於畢業典禮上頒授陳樹菊名譽博士學位。

學校表示，陳樹菊原謙稱自己「學養德性不足，不敢受此學位」，但經校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」的理念動之以情，才勉予接受，並應允於典禮當日發表感言，與在場畢業生分享人生信念。

台東大學表示，陳樹菊一生承擔家庭重任，同時不忘關懷社會，身體力行「自助互助、扶弱濟困」的精神，大愛善行堪為東大師生楷模，其崇高品格與無私奉獻，與東大致力培養具人文關懷與社會責任感人才的教育理念深度契合。

台東大學表示，陳樹菊民國39年生於雲林縣，其後定居台東；幼年喪母後，一肩挑起照顧家庭責任，在光線昏暗、狹仄逼人的台東中央市場裡勤奮工作，每每成為中央市場最後營業的攤位。

面對命運殘酷的打擊，她無懼無畏，毫不退縮，她資助兄長就學、撫養弟妹成人。積累賣菜微薄的分毫收入，濟助弱勢與奉獻台東醫療和教育體系，數十年來累積捐款數千萬元。佝僂的背影、慈祥的笑容，是中央市場微弱光線中最令人感動的所在。

陳樹菊善行足跡遍及教育、醫療與社會關懷。自82年起，她遵照父親遺願，捐獻新台幣100萬元予佛光學院；86年捐贈100萬元協助母校仁愛國小興建圖書館，接著設立獎學金，讓經濟困難的孩子得以安心求學。

101年她將麥格塞塞獎150萬元獎金，全數捐贈台東馬偕醫院；107年更捐出價值1600萬元的壽險保單，委託台東馬偕紀念醫院與台東基督教醫院共同成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」。

最後的一筆錢1500萬元也在110年捐贈台東縣政府，成立「生產暨急難慰助基金」，期盼每個新生命都能平安降臨人世。

陳樹菊善心感動人心，影響至國際，陸續獲得時代雜誌年度最具影響力時代百大人物「英雄」第8位、富比士雜誌亞洲慈善英雄人物榜第48位、讀者文摘第4屆亞洲英雄，以及教育部頒贈一等教育文化獎章等殊榮，彰顯無私大愛的深遠影響。107年更有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。

陳樹菊 台東

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