2025鴻海科技獎揭曉 21名碩博生獲25萬獎勵金

2025鴻海科技獎今揭曉名單，總共21位碩博士生脫穎而出，得主們來自台大、陽交大、清大、成大、中央、逢甲與美國約翰霍普金斯等國內外頂尖學府，獎項競爭激烈，也展現了新世代科研人才的厚實實力與未來潛力。得主除可獲25萬元研究獎勵金，還可與鴻海集團業師及學者專家交流，並有機會進入鴻海實習。

鴻海教育基金會指出，今年徵件吸引逾百篇優秀論文申請，評審團由鴻海研究院、相關領域高階主管與外部學者專家組成，從學術深度、技術能力、到創新性與未來應用價值等面向進行綜合評比，最終選出21件評審一致肯定的研究論文。

例如，在半導體領域，台大的呂育誠探討了二維材料場效電晶體在靜態隨機存取記憶體中的應用潛力，從穩定性、操作速度、電路效能與功耗等角度進行全面分析，研究極具學術價值與前瞻性。

在數位健康領域，來自約翰霍普金斯大學的李承益結合醫學背景與AI技術，運用多模態大型語言模型開發三維腦部影像報告自動生成系統，並設計臨床導向評估指標，有效提升報告內容的準確性與臨床可用性，展現跨領域整合與創新能力，具高度臨床應用潛力。

鴻海教育基金會表示，鴻海科技獎得主除可獲得25萬元研究獎勵金，也可與鴻海集團內之業師以及學者專家進行交流對談，並有機會進入鴻海實習。歷屆得主均表示，獎勵金支撐了他們繼續追求研究夢想，與研究院等業師交流拓展視野，都讓他們感到獲益良多，甚至也曾有得主因參與實習而擴增了自己的研究能量，在實習期間產出新的研究論文與成果。

鴻海教育基金會期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵繼續勇於探索、深耕創新，讓科技研究成為推動人類社會持續進步的動力。

商品推薦