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「中大小巨人」開發免費英語平台　盼助身障者發展專業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立中央大學教授陳攸華被譽為「中大的小巨人」，與學生團隊開發免費英語學習平台EnterBook。記者許維寧／攝影
國立中央大學教授陳攸華被譽為「中大的小巨人」，與學生團隊開發免費英語學習平台EnterBook。記者許維寧／攝影

國立中央大學教授陳攸華因罹患先天性軟骨發育不全，身高僅120公分，但其投入英語與數位學習研究，被譽為「中大的小巨人」，其今天與學生在台北舉行記者會，發表免費英語學習平台EnterBook。她表示，除了幫助學生以圖像、遊戲方式學英語，也想幫助身心障礙者發展專業能力。

中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華團隊和得勝者文教產學合作，開發EnterBook（英娛書）學習平台，顧名思義，讓學生邊玩邊學，適合國、高中生使用且完全免費。

陳攸華指出，系統中的特色是配有射擊遊戲和配對遊戲，幫助學生學習同義字與反義字，擴增英語字彙量，不再需要死記硬背，強化長期記憶。

再者，陳攸華也說，另一特色則是以數位繪本學習文法，結合圖像和情境幫助學生理解抽象語法概念。例如，說明over和under時，使用一張桌子的插圖呈現不同物品的位置，讓學生明白差異，學得更快也更牢。再者，也透過遊戲、小測驗鞏固練習，並透過即時回饋和積分制度，協助學習者檢視成效。

陳攸華也分享，因自身罹患罕見疾病，早年父母擔心其找不到工作或不方便工作，但也認為在家中工作應是一個選項，因此從小父母就非常在乎英文成績，希望能在家執行英語翻譯。

陳攸華認為，自己非常幸運，能取得博士學位並成為教授，而大部分的身心障礙者則很難發展專業能力，因此也希望透過EnterBook系統，幫助身心障礙者發展專業能力、經濟獨立，身障者也能有一片天。

得勝者文教指出，旗下的「Just English就是會考英文」雜誌提供英文教材，協助陳攸華團隊開發EnterBook學習平台，平台上線後將配合英文競賽活動，提供獎品鼓勵偏鄉國中及弱勢學生學習英文。

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