「人生被暫停」台大碩六生嘆寫不出論文 過來人喊善用1工具

對研究生而言，經常會因為挑選論文題目、內容如何撰寫而感到苦惱。日前，有一名台灣大學研究生在Dcard透露，她目前是碩士六年級生，因為害怕寫論文而陷入痛苦，人生彷彿被按下停止鍵，忍不住嘆氣詢問「論文到底怎麼起步？」

原PO表示，每當有人問起碩士相關問題時，自己經常避而不答，只因為她已經是碩六生，而大部分的人無法理解什麼是碩六。她感嘆，「人生好像按下停止鍵，卡在這邊好幾年」，看著學弟妹們畢業就在工作並變成前輩，就讓她感到很崩潰。

原PO坦言，她很害怕寫論文，不知道該如何開始，加上自己難以長時間專心閱讀文獻，因此陷入好幾年的痛苦循環。焦慮的她決定詢問過來人，好奇發文詢問「有沒有文組研究生能分享寫論文的起步是怎麼開始的？如何讓自己專心看文獻和資料？」

貼文底下，許多網友安慰表示，「不要緊張，不要想著別人的時間想想自己就好，這社會有太多奇怪的標準，學著不要跟著那樣檢視自己」、「妳想想看有什麼題目感興趣，然後妳再把想法簡單寫出來給相關專業的老師」、「先問自己一定要拿到碩士嗎？很多人會因為沉沒成本而沒辦法放棄，但如果研究對妳來說是痛苦的，也不一定要勉強自己」、「建議也可以評估看看自己是否需要心理諮商或身心科，我四年畢業，最後那段時間身心科給我的幫助很大」。

還有不少過來人推薦原PO使用AI協助整理重點，「一樣碩6，每天早上擬定計畫，我今天要寫什麼或看什麼，認真在電腦前面打論文，即便是10分鐘也好！ChatGPT可以買來用，我覺得幫助很大，可以快速整理重點或是幫妳潤飾文法」、「善用各式AI，三個月完成論文不是夢，不過很肝就是了，但我的前提是已經有題目，且已經閱讀完所有文本、借齊所有需要的資料」、「現在ChatGPT盛行，如果妳不知道怎麼安排可以用它來幫自己規劃呀～」、「買ChatGPT，一直瘋狂跟它討論」。

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